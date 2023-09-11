مركبة الهبوط SLIM Moon Lander اليابانية تنشر مستكشف القمر الصغير

تضمن إطلاق اليابان الأخير لمركبة الهبوط على القمر SLIM مستكشفًا قمريًا فريدًا يسمى Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). مستوحاة من ألعاب الأطفال، LEV-2 عبارة عن كرة معدنية صغيرة بحجم كرة التنس. وبمجرد وصوله إلى القمر، سينفصل عن مركبة الهبوط SLIM ويحول نصفيه للتنقل على سطح القمر. يعد SLIM، أو Smart Lander for Investigating Moon، أول عرض توضيحي للهبوط الناعم على سطح القمر في اليابان وتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع القمر الصناعي XRISM X-ray على متن صاروخ H-2A.

SLIM هي مركبة فضائية مدمجة يبلغ عرضها أقل من 9 أقدام، وسوف تقضي الأشهر القليلة المقبلة في الوصول إلى مدار القمر. وستقوم بعد ذلك بمسح موقع هبوطها داخل فوهة شيولي القمرية لمدة شهر. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم إطلاق LEV-2 من مركبة الهبوط والبدء في التقاط صور لموقع الهبوط والمناطق المحيطة به. تم تجهيز LEV-2 بكاميرتين ومثبت للمساعدة في الملاحة، ونقل البيانات إلى الأرض من خلال LEV-1، وهو مسبار آخر مصاحب لـ SLIM.

كان تصميم LEV-2 عبارة عن جهد تعاوني بين HIRANO Daichi في JAXA، وشركة تصنيع الألعاب Tomy، والباحثين في جامعة Doshisha، ومجموعة Sony. تم تطبيق آليات تغيير الشكل المستخدمة في ألعاب الأطفال للسماح لـ LEV-2 بالتحرك بفعالية. ومن خلال اعتماد تقنيات تصميم قوية وآمنة، تم تقليل عدد المكونات في السيارة إلى الحد الأدنى، مما زاد من موثوقيتها. علاوة على ذلك، ساعدت تقنيات تقليص الحجم وتقليل الوزن على تلبية قيود الحجم الخاصة بالطيران على متن مركبة الهبوط SLIM.

لا تخدم كرة الروبوت الصغيرة هذه غرضًا علميًا فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إلهام الأطفال وتعزيز الاهتمام بالعلوم. الأمل هو أن يرى الأطفال LEV-2 وأن يلهموا لمتابعة المساعي العلمية.

التعاريف:

– مركبة الرحلات القمرية 2 (LEV-2): كرة معدنية صغيرة مصممة لاجتياز سطح القمر والتقاط الصور.

- SLIM: اختصار لـ Smart Lander for Investigating Moon، وهي مركبة فضائية مصممة لأول هبوط ناعم على سطح القمر في اليابان.

– الثرى: طبقة المادة السائبة التي تغطي الصخور الصلبة الموجودة على سطح القمر.

مصادر:

– مصدر المقال: اليابان تطلق مركبة الإنزال القمرية SLIM، وتلسكوب الأشعة السينية XRISM على رأس فضائي مزدوج (فيديو)

– هيرانو دايتشي (جاكسا)

- لي

– جامعة دوشيشا

- مجموعة سوني