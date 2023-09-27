قناص القمر الياباني في طريقه لإثبات دقة الهبوط

إن مركبة الهبوط الذكية اليابانية لاستكشاف القمر (SLIM)، والمعروفة أيضًا باسم "Moon Sniper"، في طريقها حاليًا إلى القمر بعد إجراء مناورة ضبط للفترة الثانية. المركبة الفضائية، التي كلف تطويرها 100 مليون دولار، في مهمة لإظهار دقة الهبوط على سطح القمر.

تم إطلاق SLIM في 7 سبتمبر من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب اليابان. للحفاظ على الوقود، يجب اتخاذ طريق طويل وغير مباشر إلى القمر. سيستغرق الأمر عدة أشهر حتى يصل SLIM إلى مدار القمر ثم يقضي شهرًا في الدوران حول القمر قبل محاولة الهبوط الدقيق بالقرب من فوهة شيولي على الجانب القريب من القمر. ومن المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية على بعد 100 متر من موقع هدفها بحلول فبراير 2024.

أحد الأهداف الأساسية لمهمة SLIM هو اختبار التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الصور والبصريات. وتهدف اليابان إلى أن تصبح الدولة الخامسة التي تهبط بسلام على سطح القمر والأولى التي تفعل ذلك بهذه الدقة. بعد الهبوط، سيقوم SLIM بتحليل تكوين صخور الزبرجد الزيتوني بالقرب من موقع الهبوط لجمع أدلة حول أصل القمر.

على الرغم من النكسات السابقة، بما في ذلك محاولتي الهبوط الفاشلتين على سطح القمر في العام الماضي، تظل اليابان ملتزمة بتعزيز قدراتها في استكشاف الفضاء والعلوم القمرية. تمثل مهمة SLIM خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لليابان في سعيها لاستكشاف القمر والبحث العلمي.

مصادر:

- مركبة الهبوط الذكية اليابانية لاستكشاف القمر (SLIM)

– مركز تانيغاشيما الفضائي