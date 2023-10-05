تتعاون وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (Mitsubishi Heavy Industries) في إنتاج صاروخ من الجيل التالي قابل لإعادة الاستخدام

عقدت وكالة الفضاء اليابانية، وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، شراكة مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (MHI) لتطوير صاروخ رائد من الجيل التالي قابل لإعادة الاستخدام. ويهدف هذا المشروع المشترك إلى إحداث ثورة في قدرات النقل الفضائي في اليابان ويتوافق مع سياسة الفضاء المنقحة للبلاد.

الهدف الأساسي من هذا التعاون هو إنشاء صاروخ قابل لإعادة الاستخدام لا يزيد من سعة الحمولة فحسب، بل يقلل أيضًا من تكاليف الإطلاق بشكل كبير. وتأتي هذه المبادرة نتيجة لتركيز اليابان على البحث والتطوير في صواريخ الجيل التالي بعد طرح صاروخ H3 الجديد.

وبموجب سياسة الفضاء المنقحة، تجري وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة MHI أبحاثًا حول صاروخ من الجيل الجديد يشتمل على إمكانية إعادة الاستخدام في المرحلة الأولى. وكان الهدف من الصاروخ H3، الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا العام، أن يكون خليفة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة للصاروخ H-2A، لكنه واجه انتكاسات خلال رحلته الأولى.

أحد الاعتبارات الرئيسية للصاروخ الجديد هو اختيار الوقود. وفي حين يظل الهيدروجين السائل منافسًا، فإن استكشاف الميثان السائل كوقود محتمل يجري حاليًا. سيكون للقرار المتعلق باختيار الوقود آثار كبيرة على أداء الصاروخ وقابلية إعادة استخدامه.

واليابان ليست وحدها في سعيها لإنتاج صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، حيث حققت شركات مثل SpaceX، وBlue Origin، وULA في الولايات المتحدة، والكيانات الصينية بالفعل تقدماً في إطلاق صواريخ تعمل بالدفع بالأكسجين السائل الميثان.

تهدف وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إلى خفض التكلفة لكل كيلوغرام إلى مدار أرضي منخفض (LEO) بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالصاروخ H3 مع زيادة وتيرة الإطلاق. يتمتع هذا المشروع الصاروخي الطموح بالقدرة على توصيل مركبات الشحن إلى مدار القمر وتسهيل الهبوط على سطح القمر، بما يتماشى مع خطط النقل الفضائي الأوسع لليابان.

ومن المتوقع أن يتم توسيع هذا المشروع الصاروخي الجديد في ثلاثينيات القرن الحالي لدعم إعادة الاستخدام الكامل ورحلات الفضاء البشرية، مما يمثل حقبة جديدة من استكشاف الفضاء الياباني. وتشجع الخطة أيضًا شركات الفضاء الخاصة، بما في ذلك الشركات الناشئة، على المساهمة في طموحات اليابان الفضائية، وتعزيز الشراكات والابتكار داخل قطاع الفضاء في البلاد.

وفي الختام، يمثل تعاون اليابان بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) وشركة MHI خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام ويسلط الضوء على طموح اليابان للعب دور محوري في مستقبل النقل الفضائي على المسرح العالمي.

مصادر:

– وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)

- شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (MHI)