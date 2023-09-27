مركبة الهبوط القمرية SLIM اليابانية تلتقط صورة غريبة للأرض

التقطت مركبة الهبوط الذكية اليابانية لاستكشاف القمر (SLIM) صورة مخيفة للأرض أثناء اختبار نظام الكاميرا الخاص بها. تم إطلاق SLIM في 6 سبتمبر، وقد أكمل بنجاح مرحلته الأولية في مدار الأرض، واجتاز سلسلة من اختبارات الأنظمة. تُظهر الصورة التي تم إصدارها مؤخرًا أرضًا مظللة جزئيًا على خلفية الفضاء، وقد تم التقاطها من مسافة تبلغ حوالي 62,000 ميل (100,000 كيلومتر). تم الحصول على الصورة أحادية اللون باستخدام نظام الكاميرا الذي سيساعد SLIM في تحديد موقعه أثناء هبوطه على القمر.

تشرع مركبة الهبوط القمرية الجديدة هذه، والمعروفة أيضًا باسم "قناص القمر"، الآن في المراحل التالية من رحلتها للوصول إلى القمر. في 26 سبتمبر، أجرى SLIM مناورة تعديل ثانية، حيث قام بتشغيل محركه الرئيسي ودوافع التحكم لمدة 70 ثانية. كانت هذه المناورة تهدف إلى نقل SLIM إلى مداره المخطط له بأوج أعلى، وهو أبعد نقطة عن الأرض.

على الرغم من عدم تحديد موعد محدد للهبوط على سطح القمر من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، فمن المقدر أن يستغرق SLIM حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر للوصول إلى القمر. تم اختيار هذا المسار الممتد للحفاظ على الوقود الدافع وتقليل الكتلة الإجمالية للمركبة الفضائية. وبمجرد وصوله إلى وجهته، سيثبت نظام SLIM قدرته على الهبوط على مسافة 328 قدمًا (100 متر) من النقطة المستهدفة. يهدف هدف المهمة هذا إلى التحقق من صحة تقنيات الهبوط التي من شأنها تسهيل استكشافات الكواكب المستقبلية في بيئات أكثر تحديًا.

مصادر:

- وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)