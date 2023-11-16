مهمة القمر الجديد التي خططت لها شركة Ispace اليابانية بعد النكسة الأولية

تستعد شركة الفضاء اليابانية الناشئة Ispace Inc. لمحاولة ثانية لهبوط مركبة على سطح القمر، بعد فشل مهمتها الأولى في أبريل. وأعلنت الشركة، ومقرها طوكيو، أنه من المتوقع إطلاق المهمة الثانية في وقت مبكر من شتاء نصف الكرة الشمالي لعام 2024، وهذه المرة على صاروخ SpaceX Falcon 9.

وأكد تاكيشي هاكامادا، الرئيس التنفيذي لشركة Ispace، على قيمة الخبرة والبيانات المكتسبة من المهمة الأولى، على الرغم من عدم الهبوط بنجاح على القمر. ومن خلال التعلم من هذه النكسة، ستقوم Ispace بدمج تحسينات في نموذج رحلة Mission 2 لتعزيز دقة المهمة، بما في ذلك التحقق من صحة البرامج، وتوسيع نطاق محاكاة الهبوط، والاختبار الميداني الإضافي لأجهزة استشعار الرادار.

ستشمل حمولة مركبة الهبوط للمهمة القادمة، المسماة "Resilience"، مكونات مختلفة. ومن الجدير بالذكر أنها ستحمل محللًا كهربائيًا للمياه، ووحدة لتجربة إنتاج الغذاء، ومسبارًا للفضاء السحيق، ولوحة معدنية تضم شخصيات من مسلسل الرسوم المتحركة الياباني الشهير "جاندام"، ومركبة جوالة صغيرة طورتها شركة Ispace. سيتم تجهيز المركبة الصغيرة، التي تزن 5 كيلوغرامات (11 رطلاً) ويبلغ ارتفاعها 26 سم (10 بوصات)، بكاميرا عالية الوضوح لالتقاط صور لسطح القمر ومجرفة لجمع الصخور القمرية. وستساهم هذه المهمة أيضًا في برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر.

وتمتد رؤية آي سبيس إلى ما هو أبعد من هذه المهمة، حيث تطمح الشركة إلى إنشاء مستوطنة قمرية بحلول عام 2040. ولكسب المال في صناعة الفضاء التجارية المتنامية، تخطط آي سبيس لنقل البضائع والمعدات إلى القمر. وتواجه منافسة من شركات أخرى في السباق لوضع أول مركبة هبوط تجارية على القمر، بما في ذلك شركة Intuitive Machines Inc. وشركة Astrobotic Technology Inc.

أسئلة وأجوبة:

س: متى تخطط شركة Ispace لإطلاق مهمتها القمرية الثانية؟

ج: تهدف شركة Ispace إلى إطلاق مهمتها القمرية الثانية في وقت مبكر من شتاء عام 2024.

س: ما هي التحسينات التي ستدمجها شركة Ispace في نموذج رحلة Mission 2؟

ج: تخطط شركة Ispace لتقديم التحقق من صحة البرامج، وتوسيع نطاق محاكاة الهبوط، وإجراء اختبارات ميدانية إضافية لأجهزة استشعار الرادار لتعزيز دقة المهمة.

س: ما هي مكونات حمولة مركبة الهبوط للمهمة القادمة؟

ج: تشتمل حمولة مركبة الهبوط، المسماة "Resilience"، على محلل كهربائي للمياه، ووحدة لتجارب إنتاج الغذاء، ومسبار للفضاء السحيق، ولوحة معدنية تذكارية، ومركبة جوالة صغيرة طورتها شركة Ispace.