أطلقت اليابان بنجاح مهمة إلى القمر، لتصبح الدولة الخامسة التي تتوجه إلى القمر بعد الهند. ومن المقرر أن تدخل مركبة الفضاء اليابانية الصغيرة غير المأهولة، التي انطلقت من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني، مدار القمر خلال بضعة أشهر وتهبط أوائل العام المقبل. تحمل المهمة مهمتين فضائيتين: تلسكوب جديد للأشعة السينية ومركبة هبوط على سطح القمر خفيفة الوزن وعالية الدقة ستكون بمثابة الأساس لتكنولوجيا الهبوط على القمر في المستقبل.

وكان الإطلاق حاسما لبرنامج الفضاء الياباني، حيث أثارت سلسلة من الإخفاقات والتأخير في العام الماضي المخاوف. وسيساعد نجاح اليابان في هذه المهمة في الحفاظ على مكانتها كلاعب رائد في استكشاف الفضاء. علاوة على ذلك، يشكل أداء اليابان في مجال الفضاء أهمية كبيرة لاستراتيجيتها الأمنية الوطنية، وخاصة مع وضع التقدم الذي أحرزته الصين وروسيا في الاعتبار.

تهدف المهمة، التي تسمى Smart Lander for Investigating Moon (SLIM)، إلى الهبوط على بعد 328 قدمًا من موقعها المستهدف، وهو أقرب بكثير من مركبات الهبوط السابقة على سطح القمر. تعد تقنية التصوير المتقدمة المستخدمة في SLIM بمثابة استجابة لبرنامج الفضاء الصيني وستساهم أيضًا في مشروع Artemis التابع لناسا.

بالإضافة إلى مركبة الهبوط على القمر، تتضمن المهمة تلسكوبًا للأشعة السينية يسمى مهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية (XRISM)، والذي تم تطويره بشكل مشترك بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ووكالة ناسا (NASA) وكيانات أخرى. سيساعد هذا التلسكوب العلماء وعلماء الفلك على دراسة النجوم والمجرات والجسيمات التي تطلقها الثقوب السوداء الهائلة.

وكانت اليابان قد قامت بمحاولات سابقة للوصول إلى القمر، لكنها واجهت انتكاسات وإخفاقات. هذه المهمة الناجحة ليست مهمة لبرنامج الفضاء الياباني فحسب، بل أيضًا لبرامج الهبوط على سطح القمر في المستقبل.

مصادر:

- المقال الأصلي: "اليابان تطلق بنجاح مهمة قمرية إلى القمر" (المقال المصدر)

– ناسا: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-images-show-footprint-of-sunshine-into-smc-x-ray-data

– وكالة استكشاف الفضاء اليابانية: https://global.jaxa.jp/press/2020/01/20200721-1_e.html