شركة الفضاء اليابانية الناشئة Ispace تطلق مهمتها الثانية إلى القمر

تستعد شركة الفضاء اليابانية الناشئة Ispace Inc. لمحاولتها الثانية لهبوط مركبة على سطح القمر بعد انتهاء مهمتها الأولية بالفشل. وتخطط الشركة لإطلاق المهمة الثانية في شتاء عام 2024، باستخدام صاروخ SpaceX Falcon 9.

وشدد تاكيشي هاكامادا، الرئيس التنفيذي لشركة آي سبيس، على أهمية البيانات والخبرة المكتسبة من المحاولة الأولى، على الرغم من عدم تحقيق هبوط ناجح على سطح القمر. ستحمل المهمة القادمة، التي تحمل اسم "Resilience"، حمولات مختلفة، بما في ذلك محلل كهربائي للمياه، ووحدة تجارب لإنتاج الغذاء، ومسبار في الفضاء السحيق، ولوحة معدنية تذكارية مستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية Gundam، ومركبة جوالة صغيرة طورتها شركة Ispace. .

سيتم تجهيز هذه المركبة الصغيرة، التي تزن حوالي 5 كيلوغرامات ويبلغ ارتفاعها 26 سم، بكاميرا عالية الوضوح لالتقاط صور لسطح القمر ومجرفة لجمع الصخور القمرية. تهدف Ispace إلى المساهمة في برنامج Artemis التابع لناسا، والذي يركز على إعادة رواد الفضاء إلى القمر.

ولا شك أن فشل مهمة آيسبيس الأولى في أبريل/نيسان كان بمثابة انتكاسة لطموحات الشركة في مجال صناعة الفضاء التجاري. ومع ذلك، ستتضمن المهمة 2 القادمة تحسينات، بما في ذلك التحقق من صحة البرامج، ونطاق محاكاة هبوط موسع، واختبار ميداني إضافي لأجهزة استشعار الرادار لتعزيز دقة المهمة.

وتتوخى شركة Ispace، التي تأسست عام 2010، إنشاء مستوطنة قمرية بحلول عام 2040 وتخطط لتوليد الإيرادات عن طريق نقل البضائع والمعدات إلى القمر. المهمة الثانية تضع شركة Ispace في منافسة مع الشركات الأخرى التي تتنافس لتحقيق أول هبوط تجاري على سطح القمر.

مع تزايد الاهتمام باستكشاف القمر، ظهرت تحديات مثل نقص الصواريخ ذات سعة الحمولة، مما تسبب في صعوبات لبعض الشركات في تنفيذ خطط الإطلاق الخاصة بها. ومع ذلك، فإن الاهتمام المتجدد باستكشاف القمر، في أعقاب البعثات الناجحة التي قامت بها دول مثل الهند، يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من التقدم.

الأسئلة الشائعة

1. متى سيتم تحديد موعد مهمة آيسبيس الثانية إلى القمر؟

وتخطط آيسبيس لإطلاق مهمتها الثانية في شتاء عام 2024.

2. ما هي الحمولات التي سيتم حملها في المهمة القادمة؟

ستحمل المهمة القادمة، التي تحمل اسم "Resilience"، حمولات مختلفة، بما في ذلك محلل كهربائي للمياه، ووحدة تجارب لإنتاج الغذاء، ومسبار في الفضاء السحيق، ولوحة معدنية تذكارية مستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية Gundam، ومركبة جوالة صغيرة طورتها شركة Ispace. .

3. ما هي التحسينات التي سيتم دمجها في مهمة آيسبيس الثانية؟

وستتضمن المهمة الثانية تحسينات مثل التحقق من صحة البرامج، ونطاق محاكاة الهبوط الموسع، واختبار ميداني إضافي لأجهزة استشعار الرادار لتعزيز دقة المهمة.

مصادر:

– [شركة الفضاء اليابانية الناشئة Ispace ستطلق مهمتها الثانية إلى القمر](https://www.reuters.com/business/japans-space-startup-ispace-launch- Second-mission-moon-2021-11-11/ )