المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في السحب تؤثر على المناخ

اكتشف باحثون في اليابان وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في السحب، مما يشير إلى أن هذه الجسيمات من المحتمل أن تؤثر على المناخ بطرق لم يتم فهمها بالكامل بعد. وتضمنت الدراسة، التي نشرت في مجلة رسائل الكيمياء البيئية، جمع عينات المياه من قمم جبل فوجي وجبل أوياما وفحص خصائصها الفيزيائية والكيميائية باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة.

وحدد الفريق تسعة أنواع مختلفة من البوليمرات ونوعًا واحدًا من المطاط في المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة جواً، بأحجام تتراوح من 7.1 إلى 94.6 ميكرومتر. ويحتوي كل لتر من المياه السحابية على ما بين 6.7 إلى 13.9 قطعة من البلاستيك الدقيق. والأهم من ذلك أنهم وجدوا أن هذه المواد البلاستيكية الدقيقة كانت محبة للماء، مما يعني أنها تفضل الماء ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تكوين السحب والأنظمة المناخية.

وحذر المؤلف الرئيسي هيروشي أوكوتشي من جامعة واسيدا من أنه إذا لم تتم معالجة مشكلة تلوث الهواء البلاستيكي، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار بيئية خطيرة لا يمكن إصلاحها في المستقبل. وأضاف أوكوتشي أنه عندما تصل المواد البلاستيكية الدقيقة إلى الغلاف الجوي العلوي وتتعرض لأشعة الشمس، فإنها تتحلل وتساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة.

تأتي المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي يتم تعريفها على أنها جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن 5 ملليمتر، من مصادر مختلفة مثل النفايات الصناعية السائلة والمنسوجات وإطارات السيارات الاصطناعية ومنتجات العناية الشخصية. وقد تم العثور عليها في أعمق أجزاء المحيط، وفي الجليد البحري في القطب الشمالي، وحتى في الثلوج على الجبال. إلا أن آليات نقلهم، خاصة عبر الجو، ظلت غير واضحة.

توفر هذه الدراسة أول دليل على وجود المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة جواً في المياه السحابية، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة التلوث البلاستيكي. أصبحت تأثيرات المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان، مثل مشاكل القلب والرئة، بالإضافة إلى الأضرار البيئية، واضحة بشكل متزايد. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى تعقيد التلوث البلاستيكي الدقيق وآثاره على المناخ والنظم البيئية.

مصادر:

– رسائل الكيمياء البيئية

– جامعة واسيدا.