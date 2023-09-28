المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في السحب وتأثيرها على المناخ

أكد باحثون في اليابان أن المواد البلاستيكية الدقيقة، التي تُعرف بأنها جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن 5 ملم، موجودة في السحب. يشير هذا الاكتشاف إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة قد تؤثر على المناخ بطرق لم يتم فهمها بالكامل بعد. وشملت الدراسة، التي نشرت في مجلة رسائل الكيمياء البيئية، جمع عينات المياه من السحب التي تغطي قمم جبل فوجي وجبل أوياما. ثم تم تحليل العينات باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة لتحديد خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

ووجد الباحثون أن المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة جوا تحتوي على تسعة أنواع مختلفة من البوليمرات ونوع واحد من المطاط، تتراوح أحجامها من 7.1 إلى 94.6 ميكرومتر. ويحتوي كل لتر من الماء السحابي على ما بين 6.7 إلى 13.9 قطعة من البلاستيك. ومما يثير القلق بشكل خاص وفرة البوليمرات "المحبة للماء" أو البوليمرات، مما يشير إلى أن هذه الجسيمات تلعب دورًا مهمًا في تكوين السحب السريع، وبالتالي الأنظمة المناخية.

وحذر المؤلف الرئيسي هيروشي أوكوتشي من جامعة واسيدا من أنه إذا لم تتم معالجة مشكلة تلوث الهواء البلاستيكي بشكل استباقي، فقد يكون لها عواقب بيئية خطيرة لا رجعة فيها في المستقبل. تتحلل المواد البلاستيكية الدقيقة التي تصل إلى الغلاف الجوي العلوي عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس، مما يساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة.

ظلت آليات نقل المواد البلاستيكية الدقيقة غير واضحة، لكن هذه الدراسة تقدم رؤى جديدة حول وجودها في المياه السحابية. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة الناشئة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة لها مجموعة من التأثيرات على صحة الإنسان، بما في ذلك التأثيرات على صحة القلب والرئة، ومخاطر الإصابة بالسرطان، والأضرار البيئية واسعة النطاق.

ويؤكد هذا البحث أيضًا على الحاجة الملحة لمعالجة قضية التلوث البلاستيكي الدقيق وعواقبه المحتملة على البيئة ورفاهية الإنسان.

مصادر:

– رسائل الكيمياء البيئية

- جامعة واسيدا