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المركبة الفضائية اليابانية SLIM تلتقط صورًا للأرض لاختبار كاميرا الهبوط على القمر

Byروبرت أندرو

سبتمبر 28، 2023
المركبة الفضائية اليابانية SLIM تلتقط صورًا للأرض لاختبار كاميرا الهبوط على القمر

أمر علماء يابانيون مؤخرًا مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM)، وهي مركبة فضائية يابانية، بالتقاط صور للأرض. كان الغرض الأساسي من هذه العملية هو التحقق من وظيفة الكاميرا التي سيتم استخدامها لتصوير ومعالجة الحفر على القمر أثناء الهبوط القادم على سطح القمر.

تم التقاط الصور من مسافة تقريبية تبلغ 1,00,000 كيلومتر عند الفجر، مما يوفر رؤية مباشرة لليابان. ونظرًا لسرعة الاتصال المحدودة بالأرض، تم ضغط الصور بشكل أكبر من البيانات التي تمت معالجتها على متن الطائرة. ونتيجة لذلك، تظهر الصور أحادية اللون.

تلعب الحفر الموجودة على سطح القمر دورًا مهمًا في فهم تاريخ القمر وتاريخ قصف النظام الشمسي. كما أنها بمثابة معالم لتحديد الموقع الذاتي، مما يسمح للمركبات الجوالة باكتشاف الحفر الموجودة في المناطق المجاورة لها ومطابقتها تلقائيًا مع الخرائط المعروفة. ستستخدم مركبة الهبوط اليابانية SLIM أسلوبًا مشابهًا لإظهار الهبوط الدقيق على القمر.

سيتم الآن تشغيل المركبة الجوالة الموجودة على متنها وفحص وظائفها. خلال هذا الوقت، سيستخدم فريق العربة الجوالة ترددات راديو الهواة للاتصالات. تم إطلاق SLIM في 7 سبتمبر من مركز تانيغاشيما الفضائي ومن المتوقع أن يهبط بالقرب من فوهة شيولي على الجانب القريب من القمر. وتتخذ المركبة الفضائية مسارًا أطول لتوفير الوقود، مما سيؤدي إلى محاولة الهبوط بحلول فبراير 2024.

وتمثل هذه المهمة، التي كلف تطويرها 100 مليون دولار، خطوة مهمة في تعزيز فهمنا لسطح القمر وتاريخه. من خلال التقاط صور للأرض واختبار وظائف الكاميرا، يضمن العلماء اليابانيون نجاح الهبوط القادم على سطح القمر.

مصادر:
- جاكسا (وكالة استكشاف الفضاء اليابانية)
- تحرير: سيبو كومار تريباثي
– تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2023

By روبرت أندرو

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