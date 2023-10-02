مركبة الهبوط القمرية اليابانية تبدأ رحلتها إلى القمر

نجحت مركبة فضائية يابانية، تُعرف باسم Smart Lander for Investigating Moon (SLIM)، في حرق محركها لمغادرة مدار الأرض وبدء مهمتها إلى القمر. أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن SLIM أطلق محركه الرئيسي لمدة 39 ثانية أثناء تحليقه فوق جنوب المحيط الأطلسي. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستكون المركبة الفضائية أول لقاء لها مع القمر في الرابع من أكتوبر.

تم إطلاق SLIM إلى مدار الأرض في السادس من سبتمبر، جنبًا إلى جنب مع تلسكوب الأشعة السينية XRISM. أمضى فريق SLIM عدة أسابيع للتأكد من أن جميع الأنظمة الموجودة على المركبة الفضائية تعمل بشكل صحيح قبل بدء احتراق المحرك. ستبقى XRISM في مدار الأرض، بينما ستبدأ SLIM في رحلتها الطويلة والموفرة للوقود إلى القمر.

على الرغم من أن محاولة هبوط SLIM لا تزال على بعد بضعة أشهر، إلا أن تأرجحها القمري القادم في الرابع من أكتوبر يعد معلمًا مهمًا في المهمة. قدر مسؤولو وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن SLIM من المحتمل أن يصل إلى مدار القمر بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من إطلاقه، مع حدوث محاولة الهبوط بعد شهر أو شهرين من ذلك.

إذا نجح الهبوط، فسيكون هبوط SLIM مهمًا لأنه يهدف إلى الهبوط على بعد 328 قدمًا من نقطة الهدف المقصودة داخل Shioli، وهي حفرة صغيرة على الجانب القريب من القمر. تفتح قدرة الهبوط الدقيقة هذه إمكانيات للبعثات المستقبلية لاستكشاف مناطق مثيرة للاهتمام علميًا على القمر والأجرام السماوية الأخرى.

حتى الآن، لم يتمكن سوى الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين والهند من تحقيق هبوط سلس على سطح القمر. تمثل مهمة SLIM خطوة أخرى إلى الأمام في استكشاف القمر وهي بمثابة شهادة على الوجود الياباني المتزايد في استكشاف الفضاء.

مصادر:

– وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)

– إكس (تويتر سابقًا)