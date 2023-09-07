يجد علماء الفلك اليابانيون دليلاً محتملاً على وجود كوكب شبيه بالأرض في نظامنا الشمسي

توصل عالما الفلك اليابانيان، باتريك صوفيا ليكوكا من جامعة كينداي وتاكاشي إيتو من المرصد الفلكي الوطني في اليابان، إلى اكتشاف مثير للاهتمام. لقد عثروا على دليل محتمل على وجود "كوكب شبيه بالأرض" داخل نظامنا الشمسي، يقيم في حزام كويبر.

حزام كويبر هو منطقة في الفضاء تقع خلف مدار نبتون وتسكنها أجسام جليدية صغيرة مثل الكواكب القزمة والمذنبات. وعلى غرار الكواكب، تدور هذه الأجسام حول الشمس.

وأوضح علماء الفلك في ورقتهم البحثية أنهم يتوقعون وجود كوكب يشبه الأرض بالإضافة إلى العديد من الأجسام العابرة للنبتون في مدارات غريبة في النظام الشمسي الخارجي. وهم يعتقدون أن هذه الأجسام يمكن أن تكون بمثابة توقيعات يمكن اختبارها عن طريق الملاحظة لاضطرابات الكوكب المفترضة.

وفي حين أن وجود هذا الكوكب الشبيه بالأرض لا يزال موضع تخمين في هذه المرحلة، فإن اكتشافه المحتمل سيكون مهمًا. ويمكن أن توفر رؤى قيمة حول تكوين وتطور نظامنا الشمسي، وربما وجود حياة خارج الأرض.

وسيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث والملاحظات لتأكيد وجود هذا الكوكب. ومن المرجح أن يستخدم علماء الفلك التلسكوبات وتقنيات المراقبة المتقدمة لجمع المزيد من البيانات وتحليل المدارات الغريبة للأجسام العابرة للنبتون.

يمهد هذا الاكتشاف الطريق لتطورات مثيرة في فهمنا لنظامنا الشمسي وإمكانية العثور على بيئات أخرى صالحة للسكن داخله. مع استمرار استكشافنا للفضاء، نقترب أكثر من كشف أسرار الكون.

مصادر:

- TOI.in

– المرصد الفلكي الوطني الياباني