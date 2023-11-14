إمكانات آلات البناء الآلية في تطوير البنية التحتية القمرية

أطلقت اليابان برنامجًا قمريًا رائدًا يهدف إلى اختبار آلات البناء الآلية عن بعد للقمر. المشروع التعاوني، المعروف باسم مشروع تعزيز تطوير التكنولوجيا المبتكرة للبناء الفضائي بدون طيار، يضم شركة كاجيما، والوكالة الوطنية للبحث والتطوير، والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي (JAXA)، ومعهد شيبورا للتكنولوجيا، ووزارة الأراضي والبنية التحتية. والنقل والسياحة (MLIT).

الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تطوير نظام بناء من الجيل التالي، يسمى A4CSEL®، والذي سيمكن من إنشاء البنية التحتية القمرية. ولتحقيق ذلك، سيركز المشروع على إنشاء نظام A4CSEL قادر على العمل في البيئة القمرية الصعبة. وكجزء من المشروع، أعلنت كاجيما أنها ستربط حقل كاشيما سيشو التجريبي مع حرم ساغاميهارا التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، حيث تُجرى التجارب للتحقق من صحة آلات البناء الآلية عن بعد في بيئة قمرية محاكاة.

تعد تقنية A4CSEL بمثابة نظام إنتاج بناء من الجيل التالي طورته شركة Kajima منذ عام 2009. وتهدف إلى تحويل مواقع البناء إلى مصانع فعالة من خلال استخدام آلات بناء آلية متعددة مع الحد الأدنى من التدخل البشري. وقد تم بالفعل تطبيق هذه التكنولوجيا بنجاح في مشاريع البناء المختلفة، وخاصة في بناء السدود والأنفاق.

بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وجامعات متعددة، تعمل كاجيما على تطوير تقنية A4CSEL خصيصًا للتطبيقات القمرية منذ عام 2016. وينصب التركيز على القيادة الذاتية وقدرات التحكم عن بعد التي يمكنها التعامل مع الظروف القمرية الفريدة، بما في ذلك التغيرات الشديدة في درجات الحرارة والثرى القمري وانخفاض درجات الحرارة. الجاذبية مقارنة بالأرض.

أحد الجوانب الرئيسية لعملهم هو استخدام الموارد في الموقع (ISRU). ويهدف المشروع إلى الاستفادة من تقنية A4CSEL لحصد رواسب جليد الماء القمري، مما يتيح توليد وقود الهيدروجين والأكسجين. يؤكد "السيناريو الدولي لاستكشاف الفضاء" التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية على أهمية ISRU وبناء القواعد القمرية في المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs)، مثل الحفر القمرية.

ولإظهار قدرات التكنولوجيا الخاصة بهم، قام كاجيما وجاكسا بمحاكاة عملية التنقيب عن الثرى القمري الحامل للمياه باستخدام آلات بناء معدلة يتم التحكم فيها عن بعد. أظهر الفريق بنجاح فعالية التشغيل الآلي ونظام التحكم عن بعد باستخدام مركبات متعددة. كما استخدموا بيانات جهاز تحديد المدى بالليزر (LIDAR) وخوارزمية التعريب ورسم الخرائط المتزامنة (SLAM) لإنشاء خريطة للمناطق المحيطة، مما يتيح تحديد المواقع بدقة دون الاعتماد على النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS).

للمضي قدمًا، سيستمر المشاركون في المشروع في تطوير جهاز محاكاة يتضمن النتائج التجريبية مع بيانات سطح القمر. وهذا سيمكنهم من اختبار التكنولوجيا تدريجيًا في بيئات تشبه إلى حد كبير سطح القمر. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المشروع أن يكون لخوارزمية SLAM وتطبيقاتها فوائد جانبية لمشاريع البناء الأرضية، خاصة في الأنفاق والإنشاءات تحت الأرض حيث قد لا يكون نظام GNSS متاحًا.

بشكل عام، يحمل هذا المشروع التعاوني إمكانات هائلة لتعزيز تطوير البنية التحتية القمرية من خلال استخدام آلات البناء الآلية عن بعد. ومن خلال الاستفادة من الابتكار التكنولوجي، يهدف المشروع إلى تمكين إنشاء وجود مستدام على سطح القمر في المستقبل.

أسئلة وأجوبة

ما هو الهدف من مشروع تعزيز تطوير التكنولوجيا المبتكرة في مجال البناء الفضائي بدون طيار؟

الهدف من المشروع هو تطوير نظام بناء من الجيل التالي (A4CSEL®) الذي سيمكن من إنشاء البنية التحتية القمرية.

ما هو محور تقنية A4CSEL؟

تركز تقنية A4CSEL على القيادة الذاتية وقدرات التحكم عن بعد التي يمكنها التعامل مع الظروف القمرية الفريدة، بما في ذلك التغيرات الشديدة في درجات الحرارة والثرى القمري والجاذبية المنخفضة مقارنة بالأرض.

كيف يدمج المشروع استخدام الموارد في الموقع (ISRU)؟

يهدف المشروع إلى استخدام تقنية A4CSEL لحصد رواسب جليد الماء القمري، مما يسمح بتوليد وقود الهيدروجين والأكسجين، وذلك تماشيًا مع تركيز وكالة استكشاف الفضاء اليابانية على ISRU.

ما هي النتائج الرئيسية للمحاكاة الأخيرة التي أجراها كاجيما وجاكسا؟

وأظهرت المحاكاة فعالية التشغيل الآلي ونظام التحكم عن بعد باستخدام مركبات متعددة. نجح الفريق أيضًا في استخدام بيانات جهاز تحديد المدى بالليزر (LIDAR) وخوارزمية التعريب ورسم الخرائط المتزامنة (SLAM) لتحديد المواقع بدقة دون الاعتماد على النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS).