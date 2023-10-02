تتعاون JAXA وISRO في مهمة المركبة الفضائية القمرية إلى القطب الجنوبي

تتعاون وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مهمة إلى القطب الجنوبي للقمر. وستتضمن المهمة، المقرر إطلاقها في عام 2025، توفير وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) لمركبة الإطلاق والمركبة القمرية، بينما ستقوم ISRO ببناء مركبة الهبوط الخاصة بالمهمة. الهدف من المهمة هو فحص كمية ونوعية المياه القمرية، والتي يمكن أن تكون موردا قيما للأنشطة البشرية القمرية في المستقبل.

ستكون المركبة القمرية، التي تمر حاليًا بمرحلة التصميم الأساسي، مستقلة ومجهزة بحمولات علمية. وسوف تبحث عن الماء وتكون قادرة على الحفر على سطح القمر لالتقاط عينات لتحليلها. وهذه مهمة صعبة، حيث أن نقل المركبة الجوالة والمناورة بها على القمر مع الالتزام بقيود الوزن يتطلب تخطيطًا وهندسة دقيقة.

بالإضافة إلى مساهمات وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، سيتم أيضًا إرسال حمولات علمية من وكالات أخرى. ستوفر وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مطياف الكتلة الخارجي لتقييم ضغط الغاز والبصمات الكيميائية على السطح، وستساهم ناسا بمطياف نيوتروني للبحث عن الهيدروجين تحت السطح.

قد يكون لاكتشاف الماء في القطب الجنوبي للقمر آثار كبيرة على استكشاف القمر والأنشطة البشرية في المستقبل. ومن الممكن استخدام الماء كمصدر للطاقة، مما يجعل البحث عن الماء على القمر أولوية بالنسبة للعديد من الدول.

ومن المقرر أيضًا القيام بمهام قمرية أخرى في السنوات القادمة. أطلقت الهند مؤخرًا مهمة الهبوط الناجحة على سطح القمر Chandrayaan-3، بينما واجهت مهمة الهبوط الروسية Luna-25 الفشل. وتهدف الصين إلى الحصول على العينات الأولى على الإطلاق من الجانب البعيد من القمر وإعادتها إلى الأرض في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيرسل برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابع لناسا ومركبة فضائية تجارية يابانية المزيد من المهام إلى القمر العام المقبل.

بشكل عام، يعد التعاون بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مهمة المركبة الفضائية القمرية خطوة مهمة إلى الأمام في استكشاف القمر. يمكن أن يوفر تركيز المهمة على اكتشاف المياه وتحليلها رؤى قيمة للمهام المستقبلية ويمهد الطريق للأنشطة البشرية المستدامة على القمر.

مصادر:

– جاكسا: https://www.jaxa.jp/press/2023/09/20230930-1_j.html

– ISRO: https://www.isro.gov.in/update/02-oct-2023/launch-of-chandrayaan-3-lunar-landing-mission

– وكالة الفضاء الأوروبية: https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/TTP2/Exospheric_Mass_Spectrometer_modelling

– ناسا: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-neutron-spectrometer-on-lunar-mission-could-improve-space-radiation-protection/