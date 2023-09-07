أطلقت اليابان بنجاح المسبار القمري بهدف الهبوط على سطح القمر

أطلقت اليابان صاروخًا يحمل مركبتها الفضائية لاستكشاف القمر، SLIM (Smart Lander for Investigating Moon)، بهدف أن تصبح الدولة الخامسة في العالم التي تهبط بنجاح على القمر. وانطلق الصاروخ، وهو من طراز H-IIA، من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب اليابان. أُطلق على المهمة اسم "Moon Sniper"، حيث تهدف اليابان إلى هبوط SLIM على بعد 100 متر من موقعها المستهدف على سطح القمر، وهو أقرب بكثير من عمليات الهبوط السابقة.

يعد نجاح هذه المهمة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لليابان، حيث واجهت المحاولات السابقة لاستكشاف القمر صعوبات. في عام 2018، فُقد مسبار قمري يُدعى أوموتيناشي، تم إرساله كجزء من مهمة أرتميس 1، بعد فقدان الاتصال مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، مما أدى إلى إلغاء محاولة هبوط. وبالمثل، تحطمت مركبة الهبوط اليابانية Hakuto-R Mission 1 أثناء هبوطها على سطح القمر.

تعتقد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA أن الهبوط الناجح لـ SLIM سيمثل علامة فارقة في استكشاف الإنسان للفضاء. ومن خلال تطوير القدرة على الهبوط بدقة على الأجرام السماوية ذات الجاذبية الكبيرة، مثل القمر، فإنها تفتح إمكانية الهبوط على المزيد من الكواكب شحيحة الموارد في المستقبل. في الوقت الحالي، لم تكن هناك حالات هبوط دقيق على الأجرام السماوية ذات الجاذبية الكبيرة.

بالإضافة إلى المهمة القمرية، حمل الصاروخ H-IIA أيضًا القمر الصناعي XRISM، وهو مشروع مشترك بين JAXA وNASA ووكالة الفضاء الأوروبية. هدف XRISM هو قياس سرعة وتكوين الفضاء بين المجرات، مما يوفر معلومات قيمة لدراسة تكوين الأجرام السماوية وأصول الكون.

ولم تكن المهمات الفضائية اليابانية خالية من النكسات، مع فشل عمليات الإطلاق الأخيرة وانفجارات المحركات. ومع ذلك، تظل البلاد مصممة على إرسال رواد فضاء إلى القمر في أواخر عشرينيات القرن الحالي.

مصادر:

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– تعريف SLIM: مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر

- تعريف JAXA: الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي

– تعريف XRISM: مهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية

- تعريف H-IIA: H-IIA هو نظام إطلاق ياباني مستهلك يستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض والكواكب الأخرى

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