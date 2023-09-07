اليابان تطلق صاروخًا لاستكشاف أصول الكون

أطلقت اليابان صاروخ HII-A من مركز تانيغاشيما الفضائي، حاملاً تلسكوبًا للأشعة السينية ومركبة هبوط على سطح القمر. نجح الصاروخ في وضع القمر الصناعي لمهمة التصوير والأشعة السينية (XRISM) في مداره. سيقوم XRISM بقياس سرعة وتكوين الفضاء بين المجرات، مما يساعد في دراسة تكوين الأجرام السماوية وأسرار خلق الكون. بالتعاون مع وكالة ناسا، ستقوم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) بتحليل الأطوال الموجية المختلفة للضوء ودرجة الحرارة وأشكال الأجسام في الفضاء.

وتكتسب المهمة أهمية خاصة بسبب رؤاها المحتملة حول خصائص البلازما الساخنة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الكون. إن فهم سلوك البلازما الساخنة يمكن أن يكون له تطبيقات في مجالات مختلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة. ويعتقد ديفيد ألكسندر، مدير جامعة رايس، أن دراسة البلازما الساخنة ستوفر معرفة قيمة حول موضوعات مثل الثقوب السوداء، وتطور العناصر الكيميائية، وعناقيد المجرات.

حمل الصاروخ أيضًا مركبة هبوط قمرية خفيفة الوزن تسمى Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). وعلى الرغم من أن SLIM لن يصل إلى مدار القمر قبل بضعة أشهر، إلا أنه يهدف إلى القيام بهبوط دقيق على سطح القمر في أوائل العام المقبل. وتقوم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بتطوير "تقنية الهبوط الدقيق" لضمان هبوط أكثر دقة، بهدف الهبوط على مسافة 100 متر من الموقع المقصود. وستكون هذه التكنولوجيا حاسمة بالنسبة للمسبارات القمرية المستقبلية ومهام الهبوط على الكواكب الأخرى.

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ في وقت تعاود فيه الدول الانخراط في استكشاف القمر. ولم تتمكن سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند من تحقيق هبوط ناجح على سطح القمر. وقد باءت المحاولات الأخيرة التي قامت بها روسيا وشركة يابانية خاصة بالفشل، مما سلط الضوء على التحديات التي ينطوي عليها الأمر. وتمثل المهمة الحالية لليابان غزوة أخرى لاستكشاف القمر، على أمل المساهمة بالمعرفة القيمة وتطوير تكنولوجيا استكشاف الفضاء.

المصدر: جابان تايمز، جامعة رايس