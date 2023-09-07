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اليابان تطلق صاروخًا مزودًا بتلسكوب الأشعة السينية ومركبة الهبوط القمرية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
اليابان تطلق صاروخًا مزودًا بتلسكوب الأشعة السينية ومركبة الهبوط القمرية

أطلقت اليابان بنجاح صاروخًا يحمل تلسكوبًا للأشعة السينية ومركبة هبوط صغيرة على سطح القمر. تم إطلاق الصاروخ HII-A من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان. أطلق الصاروخ مهمة التصوير والأطياف بالأشعة السينية (XRISM) إلى المدار، والتي ستدرس أصول الكون عن طريق قياس سرعة الأجرام السماوية وتكوينها. بالتعاون مع وكالة ناسا، ستقوم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) بتحليل الضوء عند أطوال موجية مختلفة ودرجات حرارة وأشكال الأجسام الموجودة في الفضاء. ومن المتوقع أن توفر هذه المهمة نظرة ثاقبة لخصائص البلازما الساخنة، والتي يمكن أن يكون لها تطبيقات مختلفة مثل التئام الجروح وتنظيف البيئة. بالإضافة إلى ذلك، كانت مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM)، وهي مركبة هبوط خفيفة الوزن، موجودة أيضًا على متن الصاروخ. ومن المقرر أن يحاول الهبوط على سطح القمر مطلع العام المقبل.

وتقوم اليابان حاليًا بتطوير "تكنولوجيا الهبوط الدقيق" للمسبارات القمرية المستقبلية والبعثات إلى الكواكب الأخرى. تم تصميم Smart Lander ليكون لديه قدرات هبوط أكثر دقة، مع دقة موقع الهبوط المقصود ضمن مسافة 100 متر (330 قدمًا). يعد هذا التقدم مهمًا نظرًا لأن عمليات الإنزال السابقة كانت قد توقفت بحوالي 10 كيلومترات (6 أميال) أو أكثر. وقد نجحت عدة دول في الهبوط على سطح القمر، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند. واجه برنامج الفضاء الياباني إخفاقات مؤخرًا، لكن هذا الإطلاق الناجح يمثل خطوة نحو هدفهم المتمثل في إرسال رائد فضاء ياباني إلى القمر. لقد كان الذهاب إلى القمر بمثابة سحر للبشرية منذ فترة طويلة، حيث كان الهبوط على سطح القمر ضمن برنامج أبولو الأمريكي في عام 1969 بمثابة علامة فارقة.

مصادر:
- وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)

By روبرت أندرو

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