تظهر دراسة جديدة إمكانية التكاثر في ظل انعدام الجاذبية

في تجربة رائدة، نجح فريق من العلماء اليابانيين في تنمية أجنة الفئران في بيئة انعدام الجاذبية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). يوفر هذا الإنجاز إمكانيات مثيرة للاهتمام لمستقبل التكاثر البشري في الفضاء.

قام الباحثون، المؤلفون من علماء من جامعة ياماناشي، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، ومعهد ريكن الوطني للأبحاث، بتطوير جهاز يسمح لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية بالتعامل مع أجنة الفئران في مراحلها المبكرة. وفي أغسطس 2021، تم إرسال 720 جنينًا مجمدًا إلى المحطة، حيث تم تربيتها لمدة أربعة أيام. تم تعريض نصف الأجنة لجاذبية شبيهة بالأرض (1G)، بينما تعرض النصف الآخر لجاذبية معدومة.

ومن اللافت للنظر أن الدراسة كشفت أن الأجنة المزروعة في ظروف الجاذبية الصفرية والجاذبية الشبيهة بالأرض تطورت بشكل طبيعي، ولم تظهر سوى اختلافات طفيفة في معدلات نموها. ما يقرب من 23.6% من الأجنة المعرضة للجاذبية الصغرى و31.1% من الأجنة في الجيل الأول تطورت إلى الكيسة الأريمية، وهي خلايا لديها القدرة على أن تصبح جنينًا ومشيمة. بشكل ملحوظ، لم يُظهر الحمض النووي للكيسات الأريمية أي تغييرات مهمة.

يحمل هذا البحث الرائد آثارًا مهمة على مستقبل استعمار الفضاء والتكاثر البشري في الفضاء الخارجي. ستتضمن المرحلة التالية من الدراسة زرع الكيسة الأريمية عديمة الجاذبية في الفئران لتأكيد قدرتها على إنتاج ذرية صحية.

توفر نتائج هذه الدراسة، والتي نشرت في مجلة iScience، رؤى قيمة حول إمكانية التكاثر في بيئات انعدام الجاذبية. وفي حين أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه ونستكشفه في هذا المجال، فإن النمو الناجح لأجنة الفئران في الفضاء يقربنا خطوة أخرى من فهم التحديات والفرص المتعلقة بالتكاثر البشري خارج الأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا حقق العلماء اليابانيون؟

ج: قام العلماء اليابانيون بزراعة أجنة فئران في بيئة منعدمة الجاذبية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

س: هل كانت هناك اختلافات في تطور الأجنة في حالة انعدام الجاذبية مقارنة بالجاذبية الأرضية؟

ج: تطورت الأجنة بشكل طبيعي في كلتا الحالتين الجاذبية، مع وجود اختلافات طفيفة فقط في معدلات نموها.

س: ما هي الكيسة الأريمية؟

ج: الكيسات الأريمية هي خلايا لديها القدرة على التطور إلى جنين ومشيمة.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

ج: هذه الدراسة لها آثار مهمة على التكاثر البشري في الفضاء وإمكانيات استعمار الفضاء.

س: ما هي الخطوة التالية في البحث؟

ج: الخطوة التالية هي زرع الكيسة الأريمية عديمة الجاذبية في الفئران لتحديد ما إذا كان بإمكانها إنتاج ذرية صحية.

س: أين نشرت الدراسة؟

ج: نُشرت الدراسة في مجلة iScience.