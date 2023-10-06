الشركة اليابانية الناشئة EX-Fusion تختبر تقنية تتبع النفايات الفضائية

من المقرر أن تدخل شركة EX-Fusion اليابانية الناشئة في اتفاقية مع شركة الفضاء الأسترالية Electro Optic Systems (EOS) لإجراء اختبارات ميدانية لتقنيتها التي تهدف إلى تتبع قطع صغيرة من الحطام الفضائي في مدار الأرض. وستقوم الشركة التي يقع مقرها في أوساكا، والمتخصصة في مجال الليزر، بتوقيع مذكرة تفاهم مع EOS خلال رحلة إلى أستراليا سيقوم بها ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

يأتي التعاون بين EX-Fusion وEOS كاستجابة للقلق المتزايد بشأن الحطام الفضائي. ومع تزايد عدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يتم إطلاقها إلى الفضاء، هناك ارتفاع مماثل في كمية الحطام المتروك وراءها. تشكل هذه النفايات الفضائية تهديدًا كبيرًا للأقمار الصناعية الحالية والعمليات المستقبلية في الفضاء.

ومن المتوقع أن تستخدم تقنية EX-Fusion أشعة الليزر لتتبع ومراقبة شظايا الحطام الفضائي الصغيرة هذه بدقة. ومن خلال تحديد وتتبع حركتها بدقة، يمكن أن توفر بيانات قيمة لوكالات الفضاء ومشغلي الأقمار الصناعية، مما يمكنهم من تجنب الاصطدامات المحتملة وإدارة بيئة الفضاء بشكل أفضل.

وتعد مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو تطوير ونشر هذه التكنولوجيا. وهو يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في التصدي للتحديات التي يفرضها الحطام الفضائي. ستوفر الاختبارات الميدانية فرصة لتقييم فعالية وجدوى تقنية التتبع الخاصة بـ EX-Fusion في ظروف العالم الحقيقي.

تجسد الشراكة بين EX-Fusion وEOS أيضًا دور الشركات الناشئة في دفع الابتكار في صناعة الفضاء. ومن خلال الاستفادة من خبراتها وتقنياتها، يمكن للشركات الناشئة مثل EX-Fusion المساهمة في تطوير الحلول المتطورة التي تعالج بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في استكشاف الفضاء.

وبتوقيع مذكرة التفاهم، تخطو اليابان خطوة هامة نحو أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال تتبع الحطام الفضائي وإدارته. ويشكل هذا التعاون سابقة للشراكات المستقبلية والتعاون الدولي في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي.

المصادر: نيكي