استكشاف الظروف الشبيهة بالمريخ في منجم شمال يوركشاير

في زاوية نائية من شمال يوركشاير، يُخضع العلماء أنفسهم لظروف قاسية للحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية بقاء البشر على قيد الحياة على المريخ. وفي موقع منجم تحت الأرض، يتحملون درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في محاولة لتقليد الظروف القاسية للكوكب الأحمر.

ويهدف المشروع، الذي يقوده فريق من الخبراء من هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا ووكالة الفضاء البريطانية، إلى توفير بيانات قيمة من شأنها أن تساعد في التخطيط للبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ. ومن خلال دراسة تأثيرات الحرارة الشديدة وانخفاض مستويات الأكسجين على جسم الإنسان، يأمل العلماء في تطوير استراتيجيات للحفاظ على سلامة وصحة رواد الفضاء أثناء مهماتهم.

بيئة المنجم قريبة جدًا من الظروف الجوية للمريخ. تخلق الحرارة ونقص الأكسجين في المنجم بيئة صعبة ومعادية للعلماء المشاركين في المشروع. ويجب عليهم ارتداء بدلات مصممة خصيصًا تساعد في الحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم مع توفير الحماية ضد الحرارة والغبار.

سوف يساهم البحث الذي يتم إجراؤه في هذا المكان الفريد في تطوير أنظمة دعم الحياة المتقدمة لمهمات المريخ. كما سيساعد أيضًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم الموائل والبدلات الفضائية والمعدات التي سيعتمد عليها رواد الفضاء أثناء إقامتهم على الكوكب الأحمر.

يسلط هذا المشروع الرائد الضوء على تفاني العلماء وتصميمهم على استكشاف الحدود المجهولة للفضاء. إنه بمثابة تذكير بالتحديات المذهلة التي تنتظرنا في سعينا لإرسال البشر إلى المريخ. ومن خلال جمع البيانات الهامة في الظروف القاسية، يمهد هؤلاء الباحثون الطريق لمستقبل تصبح فيه البعثات المأهولة إلى المريخ حقيقة واقعة.

مصادر:

– جين فراير، “الحياة على المريخ؟ داخل منجم شمال يوركشاير حيث يتحدى العلماء حرارة 40 درجة مئوية لمعرفة كيف يمكن للبشر البقاء على قيد الحياة على الكوكب الأحمر، ديلي ميل.