استكشاف أسرار ولادة المجرة: الكشف عن أسرار مجرة ​​M83

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) مرة أخرى صورة ساحرة تكشف النقاب عن الأسرار الخفية للكون. من خلال أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة القوية (MIRI)، قام التلسكوب بالتقاط صورة لمجرة حلزونية غير عادية تُعرف باسم M83، أو NGC 5236. وتقع M15 على بعد حوالي 83 مليون سنة ضوئية من كوكبنا، وأصبحت نقطة محورية للعلماء الذين يسعون إلى كشف أسرار الكون. عملية غامضة لولادة النجوم.

من خلال الكشف عن ميزات المجرة الجذابة، يستخدم MIRI الخاص بـ JWST ضوء الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح له بإدراك الكون خارج نطاق الرؤية البشرية. تعرض الصورة درجات اللون الأزرق النابضة بالحياة في المركز، مما يدل على المناطق الغنية بالعديد من النجوم داخل M83. تجتاز المجرة خطوطًا صفراء زاهية برشاقة، مما يمثل تكوين نجوم جديدة شبيهة بالمشاتل السماوية. وفي الوقت نفسه، تسلط البقع البرتقالية والحمراء الضوء على المناطق الوفيرة بجزيئات محددة قائمة على الكربون، والتي تم اكتشافها بخبرة بواسطة MIRI.

للحصول على رؤى أعمق حول تكوين وتأثيرات النجوم داخل المجرات، شرع العلماء في برنامج رائع يسمى FEAST (ردود الفعل في مجموعات النجوم الناشئة خارج المجرة). ومن خلال التركيز على M83 وخمس مجرات فريدة أخرى، تسعى هذه المبادرة الرائدة إلى فهم الآليات المعقدة الكامنة وراء ولادة النجوم. تلعب ردود الفعل النجمية، وهو مصطلح يشير إلى إطلاق الطاقة من النجوم إلى البيئات المحيطة بها، دورًا محوريًا في تحديد معدل تكوين النجوم. ويؤكد البيان الرسمي لوكالة الفضاء الأوروبية على أهمية فهم ردود الفعل النجمية، لأنها تمكن من بناء نماذج عالمية دقيقة لولادة النجوم.

ومن خلال الدراسات الشاملة لهذه العلاقة الديناميكية، يهدف العلماء إلى تعزيز نماذجهم الحالية واكتساب فهم أعمق لولادة النجوم ونموها. قبل M83، تم استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي لاستكشاف مجرة ​​أخرى بارزة، M51، كجزء من برنامج FEAST. يواصل العلماء، متسلحين بقدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائية غير العادية، كشف أسرار كوننا الواسع وإلقاء الضوء على الظواهر العميقة التي تشكل مشهدنا الكوني.

أسئلة وأجوبة

ما هي المجرة M83؟

M83، والمعروفة أيضًا باسم NGC 5236، هي مجرة ​​حلزونية تتميز بهيكل مميز يشبه القضيب في مركزها. يقع على بعد حوالي 15 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد أثار فضول العلماء بسبب رؤيته المحتملة لعملية تكوين النجوم.

كيف تلتقط MIRI مثل هذه الصور؟

تستخدم أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) لتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ضوء الأشعة تحت الحمراء لالتقاط صور تتجاوز نطاق الرؤية البشرية. في حالة صورة M83، تسلط المناطق الزرقاء الأكثر سطوعا الضوء على المناطق ذات الكثافة النجمية العالية، بينما تشير الخطوط الصفراء إلى المناطق التي تتشكل فيها نجوم جديدة. تشير البقع البرتقالية والحمراء إلى وجود جزيئات محددة قائمة على الكربون تم اكتشافها بواسطة MIRI.

ما هو برنامج العيد؟

يعد برنامج FEAST (التعليقات على العناقيد النجمية الناشئة خارج المجرة) مبادرة تهدف إلى فهم العملية المعقدة لتكوين النجوم وتأثيراتها على المجرات. ومن خلال دراسة المجرات مثل M83، يمكن للعلماء تحسين نماذجهم واكتساب فهم أعمق لولادة النجوم ونموها. يبحث البرنامج أيضًا في مفهوم ردود الفعل النجمية، والتي تشير إلى إطلاق الطاقة من النجوم إلى محيطها.