العلماء يقدمون تفسيرًا للمجرات المبكرة الغامضة

اقترح علماء الفيزياء الفلكية حلاً محتملاً للغز الذي يطرحه اكتشاف تلسكوب جيمس ويب الفضائي للمجرات المبكرة الساطعة التي تشكلت بعد وقت قصير من الانفجار الكبير. هذه المجرات، التي لوحظ أنها تتشكل بعد 500 مليون سنة من الانفجار الكبير، تتحدى الفهم التقليدي بسبب سطوعها. تشير النظريات الحالية إلى أن المجرات بهذا الحجم والسطوع يجب أن تستغرق وقتًا أطول بكثير لتتشكل. ومع ذلك، يشير الباحثون الذين يستخدمون عمليات محاكاة الكمبيوتر العملاق الآن إلى أن المجرات قد لا تكون ضخمة كما كان يعتقد في البداية، ولكنها مشرقة بشكل غير عادي. ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Astrophysical Journal Letters.

ووفقا لعمليات المحاكاة، من الممكن أن تكون هذه المجرات المبكرة قد شكلت سطوعها من خلال عملية تسمى "تكوين النجوم المتفجرة". على عكس المعدل الثابت لتشكل النجوم الذي لوحظ في الكون اليوم، يتضمن تكوين النجوم المتفجرة انفجارات سريعة لولادة النجوم بعد فترات طويلة من عدم النشاط. في بداية الكون، كانت النجوم تسحب الغاز نحوها ثم تدفعه للخارج عند وفاتها. سمحت هذه العملية للنجوم بالتشكل على شكل انفجارات مفاجئة ومشرقة. ومع تقدم عمر الكون ونمو المجرات بشكل أكبر، أصبحت قوة الجاذبية أقوى، مما منع الغاز من طرده بواسطة المستعرات الأعظم وتسبب في تشكل النجوم بوتيرة أبطأ.

بناءً على عمليات المحاكاة، خلص الباحثون إلى أن سطوع المجرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد النجوم التي تشكلت في ملايين السنين القليلة الماضية، وليس بالكتلة الإجمالية للمجرة. يشير هذا إلى أن المجرات المبكرة التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد تكون أكثر سطوعًا لأنها تقع في وسط هذه الانفجارات المفاجئة لتكوين النجوم.

في حين أن هذا التفسير المقترح يمكن أن يساعد في الحفاظ على الفهم الحالي للكون، إلا أن المزيد من الملاحظات والتحليلات لهذه المجرات المبكرة ضرورية لتأكيد النتائج. سيحتاج العلماء إلى جمع بيانات أكثر دقة عن المجرات عند الفجر الكوني قبل التوصل إلى نتيجة نهائية.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

- جامعة نورث وسترن