TRAPPIST-1b: استكشاف كوكب خارجي قريب

في عالم اكتشاف الكواكب الخارجية، شهد العقدان الماضيان زيادة كبيرة في معرفتنا. بفضل مهمات مثل تلسكوب كيبلر الفضائي، ارتفع عدد الكواكب الخارجية المعروفة من العشرات إلى الآلاف. TRAPPIST-1، وهو نظام شمسي يقع على بعد 40 سنة ضوئية فقط، هو موطن لسبعة كواكب خارجية. من بينها، يعد TRAPPIST-1b ذا أهمية خاصة لعلماء الفلك لأنه بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من الاستكشاف لعوالم يحتمل أن تكون شبيهة بالأرض.

وكشف العلماء لأول مرة عن نظام TRAPPIST-1 في عام 2017، مع كواكب خارجية متعددة مماثلة في الحجم للأرض ويعتقد أن لها أسطح صخرية. وتقع هذه الكواكب بالقرب من نجمها الأم، وهو قزم أحمر أصغر حجمًا وأكثر برودة من شمسنا. تشير الدراسات إلى أن بعض هذه الكواكب الخارجية قد تكون ضمن المنطقة الصالحة للسكن للنجم، حيث قد تكون الظروف مواتية لوجود الماء السائل.

تم اكتشاف الكواكب الخارجية في نظام TRAPPIST-1 باستخدام طريقة العبور، المعروفة أيضًا باسم قياس الضوء العابر. تتضمن هذه الطريقة مراقبة الكواكب أثناء مرورها أمام نجمها المضيف، مما يتسبب في انخفاض مؤقت في لمعانها. تتيح هذه الظاهرة للعلماء جمع بيانات قيمة حول الكواكب الخارجية، بما في ذلك تفاصيل حول أغلفتها الجوية.

في الآونة الأخيرة، قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالتحقيق فيما إذا كان TRAPPIST-1b يمتلك غلافًا جويًا. من خلال دراسة التغيرات في ضوء النجوم أثناء مروره عبر الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، يمكن للعلماء تحديد وجود وتكوين وخصائص الغازات المحيطة به. ومع ذلك، في حالة TRAPPIST-1b، لم يتم اكتشاف أي علامات على وجود غلاف جوي أثناء أحداث العبور.

TRAPPIST-1b، الكوكب الأعمق في النظام، يكمل مداره حول نجمه كل 1.5 يوم أرضي. وعلى الرغم من أنه أقرب إلى نجمه، إلا أن درجة حرارة سطحه تظل مرتفعة بما يزيد عن 200 درجة مئوية. هذا، إلى جانب النشاط النجمي المنخفض، دفع علماء الفلك إلى توقع غياب الغلاف الجوي الشبيه بالأرض. في حين أنه قد لا يزال هناك بعض الغاز المنتشر، فمن غير المرجح أن يشبه غلافنا الجوي ومن المرجح أن يتكون من ثاني أكسيد الكربون أو الميثان.

على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية على TRAPPIST-1b، فإن قربه من النجم يجعله مرشحًا مثاليًا للتحليل. بدأ العلماء في دراسة هذا الكوكب الخارجي لفهم الاختلافات في درجة حرارة النجم والتوهجات الشمسية المحتملة بشكل أفضل. ومع ذلك، لا تزال هناك تحقيقات أكثر صعوبة في تحديد التركيب الجوي للكواكب الأخرى في نظام TRAPPIST-1، مثل TRAPPIST-1d وe وf. تتمتع هذه الكواكب، الواقعة ضمن المنطقة الصالحة للسكن، بإمكانية أكبر لإيواء ظروف شبيهة بالأرض.

في الختام، قدم TRAPPIST-1b لعلماء الفلك رؤى قيمة حول تعقيدات أبحاث الكواكب الخارجية. وبينما نواصل استكشاف ودراسة هذه العوالم البعيدة، فإننا نقترب أكثر من فهم إمكانية العثور على كواكب صالحة للحياة خارج نظامنا الشمسي.

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