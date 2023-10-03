رؤى جديدة حول سطوع المجرات الشابة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

توصل علماء الفيزياء الفلكية من جامعة نورث وسترن إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول سطوع أصغر المجرات في الكون، كما لاحظه تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). وخلافا للافتراضات السابقة، فإن هذه المجرات ليست ضخمة كما يوحي سطوعها. يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا للكون المبكر، ويسلط الضوء على الفترة التي تلت الانفجار الكبير بفترة قصيرة.

في البداية، تفاجأ الباحثون بالسطوع المفرط لهذه المجرات الشابة. ويبدو كما لو أن هذه المجرات قد نضجت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ خلال فترة زمنية قصيرة، مما يثير تساؤلات حول معرفتنا بالكون. وأعرب البروفيسور كلود أندريه فوشير جيجير، كبير الباحثين في جامعة نورث وسترن، عن دهشته قائلاً: "كان اكتشاف هذه المجرات مفاجأة كبيرة لأنها كانت أكثر سطوعًا بكثير مما كان متوقعًا".

أجرى الفريق عمليات محاكاة جديدة للتحقيق في هذا اللغز الكوني. في حين أن سطوع المجرة يدل عادة على كتلتها، اكتشف الباحثون أن المجرات الأصغر يمكن أن تظهر أيضًا سطوعًا شديدًا بسبب انفجارات متفرقة لتكوين النجوم. وأوضح الدكتور جوشاو صن، الباحث الرئيسي، أنه “إذا حدث تكوين النجوم على شكل رشقات نارية، فسوف ينبعث منها ومضات من الضوء. ولهذا السبب نرى العديد من المجرات الساطعة جدًا.

يشار إليها باسم "الفجر الكوني"، وهي الفترة التي امتدت ما يقرب من 100 مليون إلى 1 مليار سنة بعد الانفجار الكبير وشهدت ولادة النجوم والمجرات الأولى في الكون. ومع ذلك، فإن فهمنا لهذه الحقبة كان محدودًا حتى إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي. قال الدكتور صن: "لقد جلب لنا تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكثير من المعرفة حول الفجر الكوني".

ومن خلال استخدام عمليات محاكاة حاسوبية معقدة، أعاد الباحثون خلق الظروف بعد الانفجار الكبير. كشفت هذه المحاكاة عن ظاهرة تسمى "تكوين النجوم المتفجرة"، والتي تتميز بدورات متناوبة من ولادة النجوم المكثفة تليها فترات طويلة من السكون. وشدد البروفيسور فوشير جيجير على أن تشكل النجوم المتفجرة ينتشر بشكل خاص في المجرات منخفضة الكتلة، حيث تتشكل النجوم وتنفجر على شكل مستعرات عظمى، وتؤدي إلى تكوينات جديدة.

والأهم من ذلك، أن هذه المحاكاة تتوافق مع الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي فيما يتعلق بسطوع المجرات أثناء الفجر الكوني. لا يقدم هذا البحث فقط الدليل الأول، الذي تم الحصول عليه من خلال عمليات المحاكاة الحاسوبية التفصيلية، على أن تشكل النجوم المتفجرة يمكن أن يفسر لمعان المجرات في هذه المرحلة المبكرة، ولكنه يدعم أيضًا نموذجنا القياسي للكون.

تلقت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "تكوين النجوم المتفجرة بشكل طبيعي وفرة المجرات الساطعة عند الفجر الكوني"، دعمًا من وكالة ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم، وتم نشرها في مجلة Astrophysical Journal Letters.

مصادر:

- جامعة نورث وسترن

- ناسا

– المؤسسة الوطنية للعلوم