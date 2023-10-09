تفاصيل جديدة تم الكشف عنها حول سديم أوريون بواسطة تلسكوب جيمس ويب

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورًا جديدة مذهلة لسديم أوريون، مسلطًا الضوء على تركيبته والأجرام السماوية التي يحتوي عليها. لطالما انبهر علماء الفلك بسديم أوريون بسبب تنوعه الغني بالأجرام السماوية، بما في ذلك الأقراص المكونة للكواكب والأقزام البنية.

ركز الفلكيان صامويل جي بيرسون ومارك جيه ماكوجريان دراستهما على العنقود شبه المنحرف، وهي منطقة داخل سديم الجبار المليئة بآلاف النجوم الشابة. لقد توصلوا إلى اكتشاف مثير للاهتمام أثناء بحثهم - أجسام شبيهة بالكواكب تتراوح كتلتها من 0.6 إلى 13 مرة كتلة كوكب المشتري. هذه الأجسام، التي تسمى الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري أو JuMBOs، تتحدى النظريات الفلكية الموجودة.

وحدد علماء الفلك 40 زوجًا من الأجسام الضخمة ونظامين ثلاثيين، تدور جميعها حول بعضها البعض على مسافة تبلغ حوالي 200 مرة المسافة بين الأرض والشمس. الأجسام حديثة، عمرها حوالي مليون سنة فقط، وتظهر درجات حرارة تتراوح بين 1 إلى 1,000 درجة فهرنهايت. تشير هذه الملاحظة إلى أن الأجسام الضخمة جديدة نسبيًا من الناحية الفلكية.

لقد حير وجود JuMBOs في سديم أوريون العلماء. هذه الأجسام التي تطفو بمفردها في الفضاء تتعارض مع النماذج الحالية لتكوين النجوم والكواكب. يقول بيرسون: «هناك خطأ جوهري في فهمنا لتكوين الكواكب، أو تكوين النجوم، أو كليهما». يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الحاجة إلى مزيد من الملاحظات والنمذجة لشرح وجود هذه الأشياء.

لقد قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بحساسيته غير المسبوقة للأشعة تحت الحمراء، بيانات لا تقدر بثمن لعلماء الفلك الذين يدرسون سديم أوريون. لقد فتحت عمليات رصد التلسكوب طرقًا جديدة للبحث وقد تسفر عن رؤى قيمة حول التركيبات الجوية للأجسام الضخمة. توفر الملاحظات المقررة للسديم في عام 2024 وعدًا بمزيد من الاكتشافات وفهم أعمق لهذه الأشياء الغامضة.

بشكل عام، أحدث الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي وسعت معرفتنا بسديم أوريون وأثارت أسئلة مثيرة للاهتمام حول تكوين الأجرام السماوية. سيكون من الضروري إجراء المزيد من الاستكشاف والتحليل لكشف الألغاز التي تقدمها JuMBOs في هذه المنطقة الرائعة من الفضاء.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- سي ان ان