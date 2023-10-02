اكتشف علماء الفلك "كواكب" بحجم كوكب المشتري تطفو في الفضاء

توصل علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إلى اكتشاف مثير للاهتمام: "كواكب" بحجم كوكب المشتري، تطفو بحرية في الفضاء، وغير مرتبطة بأي نجم. وتم رصد هذه الأجسام، المعروفة باسم الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري أو "JuMBOs"، في مسح تفصيلي لسديم أوريون الشهير. الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن هذه الأجسام الضخمة تبدو وكأنها تتحرك في أزواج، ويحاول علماء الفلك حاليًا شرح كيفية حدوث ذلك.

أحد الاحتمالات هو أن هذه الأجسام تشكلت في مناطق من السديم حيث لم يكن هناك ما يكفي من المواد لتكوين نجوم كاملة التكوين. والاحتمال الآخر هو أنها تم تصنيعها في الأصل حول النجوم ثم تم قذفها إلى الفضاء بين النجوم من خلال تفاعلات مختلفة. ويفضل العلماء حاليا الفرضية الأخيرة، على الرغم من أنها لا تزال تطرح بعض الأسئلة دون إجابة.

سديم أوريون، المعروف أيضًا باسم M42، هو أقرب منطقة كبيرة لتشكل النجوم إلى الأرض. ويمكن رؤيته بالعين المجردة على شكل بقعة باهتة في كوكبة أوريون. يوفر المسح الأخير الذي أجراه تلسكوب جيمس ويب الفضائي ثروة من المعلومات الجديدة حول السديم، إضافة إلى ما تم رصده بالفعل بواسطة التلسكوبات القديمة مثل تلسكوب هابل الفضائي.

أنتج المسح صورة فسيفسائية مفصلة لسديم أوريون، مكونة من 700 صورة حصل عليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي على مدى أسبوع من الملاحظات. ومن خلال هذه الصورة، يمكن رؤية آلاف النجوم الشابة، والعديد منها محاط بأقراص كثيفة من الغاز والغبار يمكن أن تشكل الكواكب.

ومن بين كل هذه المعلومات، استحوذ اكتشاف الأجسام الضخمة على الاهتمام الفوري لعلماء الفلك. إنه يتحدى النماذج الحالية لتكوين النظام الكوكبي، ويزيد من احتمال وجود أزواج ثنائية من الكواكب في جميع مناطق تكوين النجوم. سيتم إتاحة الصورة الكاملة لـ M42 للجمهور على بوابة EsaSky، مما يسمح لأي شخص باستكشاف البيانات، وسيتم إصدار الأوراق الأولية التي تصف المسح واكتشاف JuMBO على خادم arXiv للطباعة المسبقة.

المصادر: بي بي سي نيوز

تعريفات: تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) – تلسكوب فضائي من المقرر إطلاقه في عام 2021، مصمم ليكون خليفة تلسكوب هابل الفضائي.

سديم أوريون (M42) – أقرب منطقة كبيرة لتشكل النجوم إلى الأرض، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة على شكل بقعة في كوكبة أوريون.