يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن نتائج مذهلة حول المجرات المبكرة

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشافات رائدة حول الكون المبكر، بما في ذلك وجود مجرات ناضجة خلال الفجر الكوني. وقد تحدت هذه النتائج النظريات السابقة في علم الكونيات وتركت العلماء يبحثون عن تفسيرات. ومع ذلك، ربما تكون دراسة جديدة باستخدام محاكاة حاسوبية متطورة قد حلت هذا اللغز.

تشير الدراسة إلى أن تشكل النجوم في المجرات المبكرة حدث على شكل رشقات نارية وليس بوتيرة ثابتة. على الرغم من أن هذه المجرات قد تكون صغيرة نسبيًا، إلا أنها تبدو متوهجة بشكل ساطع بسبب هذه الانفجارات المكثفة لتشكل النجوم. وهذا يمكن أن يخلق انطباعًا خادعًا بوجود كتلة كبيرة، مما يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه المجرات أكبر مما هي عليه بالفعل.

"يمكن لعلماء الفلك قياس مدى سطوع تلك المجرات المبكرة بشكل آمن لأن الفوتونات (جسيمات الضوء) يمكن اكتشافها وإحصاءها مباشرة، في حين أنه من الصعب للغاية معرفة ما إذا كانت تلك المجرات كبيرة أم ضخمة حقًا. يوضح غوشاو صن، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إنها تبدو كبيرة لأنه لوحظ أنها مشرقة".

قدمت النتائج التي توصل إليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمحة فريدة عن الفجر الكوني وسلطت الضوء على التاريخ المبكر لكوننا. هذه الاكتشافات لديها القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لأصل المجرات وتطورها.

مصادر:

- رويترز: ويل دونهام

- جامعة نورث وسترن

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية