اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي أزواجًا من الكواكب بحجم كوكب المشتري تنجرف في الفضاء

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا رائعًا آخر في أعماق الفضاء. وجه علماء الفلك التلسكوب نحو سديم أوريون ووجدوا ما يبدو أنه أزواج من الكواكب الضخمة التي تتحدى قوانين الفيزياء. تم اكتشاف ما يقرب من 80 كوكبًا بحجم المشتري، تطفو بحرية في الفضاء دون أي ارتباط جاذبي بنجم. يبدو أن هذه الأجرام السماوية، التي يطلق عليها اسم "JuMBOs" (الأجسام الثنائية لكتلة المشتري)، تتحرك معًا.

ويتكهن العلماء بأن هذه الكواكب تشكلت في الأصل بالقرب من النجوم ولكنها هربت فيما بعد إلى الفضاء المفتوح. تشير فيزياء الغاز إلى أن الأجسام التي لها كتلة كوكب المشتري لا ينبغي أن تكون قادرة على التشكل بشكل مستقل، وبينما يمكن طرد الكواكب المنفردة من الأنظمة النجمية، يبقى السؤال حول كيفية قذف أزواج من الكواكب في وقت واحد. ويعترف مارك ماكوجريان، كبير المستشارين العلميين لوكالة الفضاء الأوروبية، بأن الإجابة بعيدة عن الباحثين وتدعو إلى مدخلات نظرية لحل اللغز.

سديم الجبار، المعروف أيضًا باسم M42، هو حضانة نجمية قريبة ومصدر غزير للنشاط الفلكي. يقع هذا السديم اللامع في نهاية "سيف" أوريون، ويمتد لعدة سنوات ضوئية ويعود تألقه إلى شبه المنحرف، وهي مجموعة من أربعة نجوم مركزية. يستضيف السديم عددًا كبيرًا من النجوم بأحجام مختلفة، بدءًا من تلك التي تبلغ كتلتها 40 مرة كتلة الشمس إلى تلك التي يقل حجمها عن 0.1 مرة.

أثار اكتشاف هذه الأنظمة العملاقة الغازية غير العادية داخل سديم أوريون اهتمامًا كبيرًا بين العلماء. أعربت الدكتورة هايدي هامل، عالمة متعددة التخصصات تعمل في تلسكوب جيمس ويب الفضائي، عن الأهمية المحتملة لهذه النتيجة. لا تتنبأ النماذج الحالية لتكوين النظام الكوكبي بطرد أزواج ثنائية من الكواكب. ومع ذلك، يشير الدكتور هاميل إلى احتمال أن تستضيف جميع مناطق تشكل النجوم كواكب المشتري المزدوجة، ونبتونات مزدوجة، وحتى كواكب أرضية مزدوجة، وربما لم تكن التلسكوبات السابقة قوية بما يكفي لاكتشافها.

لاستكشاف هذا الاكتشاف الأخير والتعمق في عجائب سديم أوريون بأكمله، تقدم وكالة الفضاء الأوروبية أداة تفاعلية تسمى ESASky.

مصادر:

- بي بي سي نيوز

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)