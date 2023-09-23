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الكشف عن أسرار K2-18 ب: عالم من الاحتمالات

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 23، 2023
الكشف عن أسرار K2-18 ب: عالم من الاحتمالات

توصل العلماء باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى اكتشاف رائد حول K2-18 b، وهو كوكب بعيد يقع بعيدًا عن الأرض. لقد اكتشفوا وجود جزيئات ذات أساس كربوني، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي للكوكب. ولطالما كان K2-18 b، الذي تبلغ كتلته حوالي 8.6 مرة كتلة الأرض، لغزا. وكانت دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود محيطات مائية على سطحه، إلى جانب غلاف جوي غني بالهيدروجين. توفر النتائج الأخيرة التي توصل إليها تلسكوب ويب الفضائي علامات محيرة على إمكانية وجود الحياة.

يدور K2-18 b حول نجم قزم بارد يُعرف باسم K2-18، ويقع في "منطقة المعتدل" حيث يتلقى الكوكب الكمية المناسبة من ضوء النجوم للحفاظ على الماء السائل على سطحه دون تبخر. يقع هذا العالم المثير للاهتمام على بعد حوالي 120 سنة ضوئية في كوكبة الأسد ويندرج ضمن فئة "كوكب هيسيان". وتتميز هذه الكواكب الافتراضية بطبيعتها الحارة والمشبعة بالمياه وأجواءها التي يهيمن عليها الهيدروجين، مما يثير فضول العلماء بشأن قدرتها على دعم الحياة.

وسلط المؤلف الرئيسي للدراسة، نيكو مادهوسودان، الضوء على أهمية استكشاف بيئات متنوعة صالحة للسكن في البحث عن الحياة خارج الأرض. في حين كان التركيز تقليديًا على الكواكب الصخرية الأصغر، فإن عوالم هيسين الأكبر مثل K2-18 b توفر المزيد من الفرص لرصد الغلاف الجوي.

وقد جمع الباحثون رؤى مثيرة للاهتمام من النتائج التي توصلوا إليها. تشير وفرة الميثان وثاني أكسيد الكربون، إلى جانب غياب الأمونيا، إلى وجود محيط مائي مخفي تحت الغلاف الجوي الغني بالهيدروجين للكوكب. وتشير الدراسة أيضًا إلى احتمال وجود جزيء يسمى ثنائي ميثيل كبريتيد (DMS)، والذي يتم إنتاجه على الأرض حصريًا عن طريق الكائنات الحية، مثل العوالق النباتية في محيطاتنا.

إن تأكيد وجود DMS في الغلاف الجوي لـ K2-18 b هو هدف عمليات الرصد القادمة باستخدام تلسكوب Webb. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن K2-18 b يقع ضمن المنطقة الصالحة للسكن وله جو غني بجزيئات الكربون، فإن هذا وحده لا يضمن وجود الحياة. بفضل نصف قطره الأكبر واحتمال وجود طبقة كبيرة من الجليد عالي الضغط، يذكرنا K2-18 b بالطبيعة المعقدة والغامضة للكون بينما نواصل استكشاف عوالم بعيدة.

مصادر:
- تلسكوب جيمس ويب الفضائي
- دراسة بحثية أجراها المؤلف الرئيسي نيكو مادهوسودان

By غابرييل بوتا

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