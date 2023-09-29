التحقيق في توتر هابل: الملاحظات الجديدة تزيد من حدة الغموض

كشفت الأرصاد الفلكية أن الكون يتوسع، حيث تبتعد الأجرام السماوية البعيدة عن بعضها البعض بمعدل يتناسب مع بعدها. وهذا التوسع، الذي وصفه ثابت هابل، يتماشى مع فهمنا لتطور الكون بناءً على نظرية النسبية لأينشتاين.

ومع ذلك، أظهرت قياسات مختلفة لثابت هابل تناقضًا طفيفًا ولكن ملحوظًا. وقد أثار هذا التناقض، المعروف باسم توتر هابل، تساؤلات حول فهمنا لأعمق جوانب الكون. فهل هذا التوتر نتيجة لأخطاء في الملاحظة أم أنه يشير إلى ثغرات في معرفتنا؟

للإجابة على هذا السؤال، استخدم فريق من الباحثين من الولايات المتحدة وسويسرا الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الذي تم إطلاقه مؤخرًا. وركزوا على دراسة مجموعة من النجوم تسمى المتغيرات القيفاوية، والتي تم استخدامها لأكثر من قرن لقياس المسافات الدقيقة بسبب خصائصها الفريدة.

استخدم الفريق بقيادة آدم ريس الحائز على جائزة نوبل تلسكوب جيمس ويب لدراسة أكثر من 300 نجم قيفاوي. كان هدفهم تحسين فهمنا لهذه النجوم واستخدامها لحساب معدل توسع الكون. ولسوء الحظ، فإن الملاحظات الجديدة لم تحل التناقضات؛ وبدلاً من ذلك، قاموا بتكثيف الغموض.

تتوافق القياسات التي تم الحصول عليها من تلسكوب جيمس ويب مع الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب هابل. وهذا يشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون التوتر نتيجة لأخطاء القياس. ويشير إلى الحاجة إلى مراجعة كبيرة لفهمنا للكون والقوانين الحاكمة له.

يمكن أن تشير التناقضات في ثابت هابل إلى وجود طاقة مظلمة غريبة أو مادة مظلمة، أو الحاجة إلى مراجعة فهمنا للجاذبية، أو وجود جسيم أو مجال فريد. وبدلا من ذلك، يمكن أن تعزى إلى أخطاء قياس متعددة، على الرغم من أن علماء الفلك استبعدوا خطأ واحدا من خلال التحقق المستقل.

تهدف الأبحاث المستقبلية إلى زيادة دقة القياسات من خلال تحليل المزيد من النجوم القيفاوية ودراسة الأجرام السماوية الأخرى مثل العمالقة الحمراء. الأمل هو أن يلقي هذا التحليل المتعمق الضوء على السبب الكامن وراء توتر هابل.

في الختام، يظل توتر هابل لغزًا رائعًا، والملاحظات الجديدة لا تؤدي إلا إلى تعميق اللغز أكثر. إنه يسلط الضوء على الحاجة إلى قياسات أكثر دقة وإعادة تقييم شاملة لفهمنا الحالي للكون.

المرجع: Adam G. Riess وآخرون، "لم يعد هناك ازدحام: تم اختبار دقة ثابت هابل من خلال عمليات رصد عالية الدقة للقيفاويات بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي"