يمكن لتلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشاف علامات الحياة الذكية على الأرض من نظام نجمي آخر

تشير دراسة جديدة إلى أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) سيكون قادرًا على اكتشاف علامات حضارتنا على الأرض إذا كان يراقبنا من نظام نجمي آخر في درب التبانة. يثير هذا الاكتشاف الآمال في أن تتمكن المركبة الفضائية الحديثة أيضًا من اكتشاف الحضارات الغريبة أثناء استكشافها للعوالم البعيدة.

الهدف الأساسي لـ JWST، الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2021، هو كشف أسرار الكون المبكر. ومع ذلك، فإن أحد أهدافها الثانوية هو تحليل أجواء الكواكب الخارجية بحثًا عن البصمات الحيوية، وهي الغازات التي تنتجها الحياة البيولوجية، والبصمات التكنولوجية، وهي مواد كيميائية تولدها الحضارات الفضائية المتقدمة.

لتحديد مدى قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على اكتشاف علامات الحياة الذكية، أجرى الباحثون اختبارًا باستخدام الأرض باعتبارها الكوكب الوحيد المعروف الصالح للسكن في الكون. لقد تلاعبوا بطيف من الغلاف الجوي للأرض لمحاكاة كيف سيبدو لمراقب على بعد عدة سنوات ضوئية واستخدموا نموذجًا حاسوبيًا لتقييم ما إذا كان تلسكوب جيمس ويب الفضائي قادرًا على تحديد البصمات الحيوية والبصمات التقنية الرئيسية.

على الرغم من أن نتائج هذه الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، إلا أنها تشير إلى أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي سيكون قادرًا على اكتشاف علامات الحياة الذكية وغير الذكية في الغلاف الجوي للأرض. استنادًا إلى جودة مجموعة البيانات المتغيرة، والتي تشبه عمليات رصد النظام النجمي TRAPPIST-1، فمن المحتمل أن يتمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي من اكتشاف الحياة أو الحضارات الغريبة على الكواكب الخارجية على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض، وربما ما يصل إلى 50 سنة ضوئية. .

ويقدر الخبراء أنه قد يكون هناك حوالي 4,000 كوكب خارجي في متناول تلسكوب جيمس ويب الفضائي، مما يسمح بإمكانية اكتشاف كواكب صالحة للحياة. ومع ذلك، قد يكون اكتشاف الحياة على الكواكب الأخرى أمرًا صعبًا دون معرفة سياقية بالبيئة المحددة. يمكن للظروف المختلفة وأشكال الحياة أو التقنيات البديلة أن تجعل بصمات الحياة هذه أقل وضوحًا.

في حين أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد حقق بالفعل اكتشافات مهمة حول الكواكب الخارجية القريبة من الأرض، مثل اكتشاف الماء على الكوكب الخارجي GJ 1214b ومراقبة عاصفة ترابية على الكوكب الخارجي VHS 1256 b، إلا أن اكتشاف علامات الحياة على الكواكب الأخرى لا يزال معقدًا.

في الختام، يُظهر تلسكوب جيمس ويب الفضائي نتائج واعدة في الكشف المحتمل عن علامات الحياة الذكية على الأرض وفي استكشاف الكواكب الخارجية بحثًا عن بصمات حيوية أو بصمات تقنية. ومع ذلك، سيكون من الضروري إجراء المزيد من البحث والتحقيق لفهم البيئات الصالحة للسكن للكواكب الخارجية بشكل أفضل وتفسير بصمات الحياة المحتملة التي قد تمتلكها.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]