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ناسا تهدف تلسكوب جيمس ويب إلى المجرة المجاورة NGC 6822

Byروبرت أندرو

أكتوبر 2، 2023
ناسا تهدف تلسكوب جيمس ويب إلى المجرة المجاورة NGC 6822

قام علماء ناسا مؤخرًا بتوجيه تلسكوب جيمس ويب نحو NGC 6822، وهي مجرة ​​مجاورة تُعرف أيضًا باسم "مجرة بارنارد". تقع NGC 1.5 على بعد حوالي 6822 مليون سنة ضوئية، وهي عضو في مجموعتنا المحلية من المجرات.

تم تصميم تلسكوب جيمس ويب، الذي يوصف بأنه تلسكوب فضائي من الجيل التالي، خصيصًا لمراقبة ودراسة الأجسام البعيدة في الكون. ومن خلال تركيز عدساتها القوية على NGC 6822، يأمل العلماء في جمع معلومات قيمة حول تكوين المجرة وبنيتها وتطورها.

تم تصنيف NGC 6822 على أنها مجرة ​​قزمة غير منتظمة، مما يعني أنها لا تظهر الأشكال الحلزونية أو الإهليلجية المميزة التي لوحظت في المجرات الأكثر نموذجية. وبدلاً من ذلك، فهو ذو شكل غير منتظم بدون نمط محدد يمكن تمييزه. تتيح دراسة المجرات غير المنتظمة مثل NGC 6822 للعلماء الفرصة لاكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين وتطور المجرات بشكل عام.

ملاحظات NGC 6822 لديها القدرة على تعزيز فهمنا لتكوين النجوم، فضلا عن العمليات الكيميائية التي تحدث داخل المجرات. ومن خلال تحليل العناصر والمركبات الموجودة في نجوم المجرة والوسط النجمي، يمكن للباحثين اكتشاف أدلة حول تاريخ المجرة والآليات التي تقود تطورها المستمر.

ستساهم البيانات التي التقطها تلسكوب جيمس ويب أثناء مراقبته لـ NGC 6822 في جهود البحث المستمرة وستزيد من معرفتنا بالكون والمجرات الموجودة فيه.

مصادر:
- (المقالة المصدر)

By روبرت أندرو

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