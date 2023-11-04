استكشاف ولادة النجوم: رؤى جديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

تخيل أنك قادر على النظر إلى الماضي ومشاهدة ولادة شمسنا، قبل 4.6 مليار سنة. وبفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، أصبح لدينا الآن صورة مذهلة توفر لمحة عن هذا الحدث الاستثنائي. تلتقط الصورة نجمًا يسمى HH212، يقع في كوكبة أوريون، والذي يُعتقد أن عمره 50,000 ألف عام فقط، وهو عمر مماثل لعمر شمسنا عند ولادتها.

على عكس الصور النموذجية للنجوم، يظل وهج النجم الأولي داخل HH212 مخفيًا عن الأنظار. وبدلاً من ذلك، ما نراه هو نفاثات ساحرة ذات لون أحمر وردي ينبعثها النجم في اتجاهين متعاكسين. تعتبر هذه التدفقات ضرورية لتكوين النجم، حيث تساعده على تنظيم عملية ولادته. عندما ينضغط الغاز الموجود في مركز النجم ويدور، فإن هذه التدفقات والتدفقات الخارجية تزيل الزخم الزاوي الزائد، مما يمنع النجم من التطاير بعيدًا.

ويشير اللون الأحمر الخنصر للنفاثات إلى وجود الهيدروجين الجزيئي (H2)، الذي يتكون من ذرتي هيدروجين مرتبطتين ببعضهما البعض. تعمل موجات الصدمة التي تمر عبر التدفقات الخارجية على تنشيط الهيدروجين الجزيئي، مما يجعلها تتوهج بشكل ساطع عند الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء. التقطت كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) الخاصة بـ JWST هذه الصورة الرائعة في الغالب بطول موجة يبلغ 2.12 ميكرون.

ومن خلال دراسة النجم HH212 على مدى العقود الثلاثة الماضية، تمكن علماء الفلك من تتبع تغيراته مع مرور الوقت. ومع ذلك، وبفضل حدة وحساسية تلسكوب جيمس ويب الفضائي غير المسبوقة، يستطيع العلماء الآن التعمق أكثر في العمليات المعقدة وراء تكوين النجوم. في الواقع، كشفت ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن هياكل أكثر تناسقًا، بما في ذلك وجود مصدات إضافية في النفاثات.

إن ما يجعل تلسكوب جيمس ويب الفضائي استثنائيًا حقًا ليس فقط قدرته على التقاط الصور بدقة ملحوظة، ولكن أيضًا نطاقه الطيفي الواسع. يتيح ذلك للباحثين الحصول على صور ملونة مفصلة لأجسام مثل HH212، مما يوفر نظرة ثاقبة للآليات التي تؤدي إلى تكوين النجوم. ومن خلال مراقبة التدفقات عند أطوال موجية مختلفة، يستطيع العلماء فهم العمليات الفيزيائية التي تحدث داخلها بشكل أفضل.

لا شك أن جورج هيربيج وغييرمو هارو، الرائدان اللذان درسا أجسامًا مثل HH212 في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، سيذهلان بقدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي. بفضل تقنيته المتقدمة وكشفه الواسع للألوان، يُحدث هذا التلسكوب الفضائي المتطور ثورة في فهمنا لتكوين النجوم ويفتح آفاقًا جديدة في مجال علم الفلك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)؟

ج: إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA). وهو تلسكوب فضائي مصمم لاستكشاف الكون في طيف الأشعة تحت الحمراء والتحقيق في تكوين وتطور النجوم والمجرات وأنظمة الكواكب.

س: كم عمر النجم HH212 الموجود في صورة JWST؟

ج: يقدر عمر HH212 بحوالي 50,000 سنة، مما يجعله نجمًا شابًا نسبيًا.

س: لماذا لا نستطيع رؤية النجم الأولي داخل HH212؟

ج: النجم الأولي مخفي داخل قرص كثيف يدور من الغاز والغبار، مما يعيق المراقبة المباشرة. وبدلاً من ذلك، يمكننا فقط ملاحظة النفاثات المنبعثة من النجم ذات اللون الأحمر الوردي.

س: ما هي الصدمات؟

ج: الصدمات القوسية عبارة عن مناطق من الغاز المضغوط والغبار تتشكل عندما تصطدم مادة أسرع بمادة أبطأ. في حالة HH212، هذه الهياكل موجودة في النفاثات المنبعثة من النجم.

س: كيف يساعدنا تلسكوب جيمس ويب الفضائي على فهم تكوين النجوم؟

ج: توفر قدرات التصوير في تلسكوب جيمس ويب الفضائي تفاصيل غير مسبوقة، مما يمكّن العلماء من دراسة العمليات والهياكل المرتبطة بتكوين النجوم. من خلال مراقبة أجسام مثل HH212 بأطوال موجية مختلفة، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للآليات الفيزيائية التي تقود ولادة النجوم وتطورها.