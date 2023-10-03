صور مذهلة لسديم أوريون تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) مؤخرًا قطعتين فسيفسائيتين مذهلتين واسعتي المجال لسديم أوريون الرائع. يعد سديم أوريون، الذي يقع على بعد 1,344 سنة ضوئية فقط من النظام الشمسي، منطقة شاسعة لتشكل النجوم ويعتبر أحد أقرب الحاضنات النجمية إلى الأرض.

تمت إضافة هذه الفسيفساء المذهلة، المكونة من أكثر من 3,000 صورة فردية، إلى تطبيق ESASky التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، مما يوفر للجمهور خريطة تفاعلية للسماء بالكامل لمشاهدة هذه الصور الرائعة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي.

يوجد داخل سديم أوريون ما يقرب من 2,800 نجم شاب معروف بوجوده، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الأجنة النجمية المغطاة بحجاب كثيف من الغاز والغبار. تتمتع كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) الخاصة بـ JWST بالقدرة على النظر عبر هذا الغاز والغبار، والكشف عن تفاصيل معقدة مثل الأقراص النجمية الأولية، والتدفقات الخارجة من النجوم الناشئة، وحتى الكواكب الحرة العائمة.

تعرض الفسيفساء الثانية، التي تم التقاطها بواسطة قناة NIRCam ذات الطول الموجي الطويل، الغاز والغبار والجزيئات الموجودة داخل السديم بحساسية مذهلة في الأشعة تحت الحمراء. على الرغم من أن الدقة المكانية أقل في هذه الصورة، إلا أنها توفر رؤى غير مسبوقة حول تكوين وتكوين سديم أوريون.

يعتبر العنقود شبه المنحرف، وهو مجموعة من النجوم الشابة الضخمة التي تنير السديم، مسؤولا عن رؤيته بالعين المجردة كجسم غامض أسفل النجوم الثلاثة التي تشكل حزام كوكبة أوريون. تتمتع هذه النجوم الضخمة بعمر قصير نسبيًا، حيث تدوم بضعة ملايين من السنين فقط قبل أن تنتهي بانفجارات السوبرنوفا.

يحتوي العنقود شبه المنحرف أيضًا على ما يصل إلى ألف نجم خافت، يمتلك بعضها أقراصًا محيطية متبخرة، وهي أقراص من الغاز والغبار تؤدي إلى تكوين الكواكب. حددت الملاحظات الأخيرة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي حوالي 40 زوجًا من الكواكب الغازية العملاقة العائمة، والمعروفة باسم الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري (JuMBOs)، في سديم الجبار. يظل أصل هذه الكائنات الضخمة سؤالًا علميًا مثيرًا للاهتمام. يتساءل علماء الفلك عما إذا كانت قد تشكلت مباشرة من الغاز الموجود في السديم أم أنها تم التقاطها من أنظمة كوكبية أخرى.

تغطي الفسيفساء التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي أطوال موجية مختلفة. تكشف الفسيفساء ذات الطول الموجي القصير، التي تم تصويرها بواسطة قناة الطول الموجي القصير لكاميرا NIRCam، عن التفاصيل الدقيقة لنشاط تكوين النجوم داخل السديم. من ناحية أخرى، تعرض الفسيفساء ذات الطول الموجي الأطول، التي تم التقاطها بواسطة قناة الطول الموجي الأطول لكاميرا NIRCam، الشبكة المعقدة من الغبار وخيوط المركبات العضوية التي تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs). تلعب هذه الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات دورًا حاسمًا في تكوين النجوم، ويمكن أن يوفر فهم وفرتها وخصائصها رؤى قيمة حول إعادة تدوير الغبار بين النجوم.

سديم أوريون هو جسم سماوي آسر يمكن لأي شخص رؤيته، بدءًا من مراقبي النجوم العاديين وحتى التلسكوبات الفضائية المتقدمة. مع اقتراب فصل الشتاء، اغتنم الفرصة للتأمل في عجائب سديم أوريون، أعظم سديم في السماء.

التعاريف:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST): مرصد فضائي كبير من المقرر إطلاقه في عام 2021 وسيحقق تقدمًا كبيرًا في دراسة الكون عبر أطوال موجية مختلفة.

– سديم أوريون: منطقة واسعة من تشكل النجوم تقع ضمن كوكبة أوريون، يمكن رؤيتها بالعين المجردة كجسم غامض.

- NIRCam: كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة، وهي أداة موجودة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي مسؤولة عن التقاط الصور في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة.

- العنقود شبه المنحرف: مجموعة من النجوم الشابة الضخمة تقع ضمن سديم أوريون.

- الأجسام الثنائية ذات كتلة كوكب المشتري (JuMBOs): كواكب غازية عملاقة عائمة حرة موجودة في سديم أوريون.

– الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs): جزيئات ذات أساس كربوني تشكل جزءًا كبيرًا من الغبار بين النجوم.

مصادر:

– NASA، ESA، CSA / رواد العلوم ومعالجة الصور: M. McCaugrean، S. Pearson.