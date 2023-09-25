فهم تأثير النجم على عمليات رصد الكواكب الخارجية: رؤى من TRAPPIST-1 ب

سلطت دراسة حديثة أجراها علماء الفلك باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) الضوء على تأثير النجم على عمليات رصد الكواكب الخارجية. ركزت الدراسة على TRAPPIST-1 b، وهو الكوكب الأقرب إلى نجمه في النظام الشمسي TRAPPIST-1. ترابيست-1 هو نجم يقع على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض، وهو محاط بسبعة كواكب خارجية بحجم الأرض.

كشفت الملاحظات أن TRAPPIST-1 b قد لا يكون له غلاف جوي أو أن غلافه الجوي قد يحتوي على جزيئات ثقيلة مثل ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل من الصعب اكتشافه. ومع ذلك، سلطت الدراسة الضوء أيضًا على التأثير الكبير للنجم نفسه على الملاحظات. وأكد الفريق أن فهم تأثير النجم أمر بالغ الأهمية لعمليات الرصد المستقبلية للكواكب الموجودة في المنطقة الصالحة للسكن، مثل TRAPPIST-1 d وe وf.

تم تحديد النشاط النجمي والتلوث كعوامل رئيسية في تحديد طبيعة الكوكب الخارجي. يشير التلوث النجمي إلى تأثيرات السمات الخاصة بالنجم، مثل البقع والوجه، على قياسات الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. وجد الباحثون أدلة دامغة على وجود تلوث نجمي في TRAPPIST-1 b والكواكب الأخرى في النظام. يمكن أن يؤدي نشاط النجم إلى إنشاء إشارات مضللة، مما قد يؤدي إلى تفسيرات غير صحيحة للغلاف الجوي للكوكب الخارجي.

تؤكد الدراسة على أهمية أخذ التلوث النجمي بعين الاعتبار عند التخطيط لعمليات الرصد المستقبلية لجميع أنظمة الكواكب الخارجية، وخاصة تلك التي تتمحور حول النجوم القزمة الحمراء مثل TRAPPIST-1. يمكن لهذه النجوم أن تظهر مستويات عالية من النشاط، بما في ذلك البقع وأحداث التوهج المتكررة. وأشار الباحثون أيضًا إلى التحدي المتمثل في نمذجة الأحداث غير المتوقعة مثل التوهجات النجمية، والتي يمكن أن تؤثر على قياسات الضوء الذي يحجبه الكوكب.

في حين أن TRAPPIST-1 b قد لا يتمتع بغلاف جوي مهم، إلا أنه يظل مرشحًا مثيرًا للاهتمام لمزيد من الدراسة. يوفر نظام TRAPPIST-1 ككل الأمل في العثور على بيئات صالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي. وسيستمر المزيد من الأبحاث والملاحظات لكشف أسرار هذا النظام الرائع للكواكب الخارجية.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

– معهد تروتييه لأبحاث الكواكب الخارجية بجامعة مونتريال