كل ما تحتاج لمعرفته حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي

أحدث تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ثورة في علم الفلك، حيث قدم رؤى قيمة حول الكون. باعتباره التلسكوب الفضائي الأكثر تقدمًا وقوة، يستخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي أدوات عالية الدقة وعالية الحساسية لمراقبة الأجرام السماوية باستخدام علم الفلك بالأشعة تحت الحمراء.

يعود تاريخ علم الفلك بالأشعة تحت الحمراء إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما اكتشف عالم الفلك الألماني البريطاني ويليام هيرشل ضوء الأشعة تحت الحمراء. تم تطوير تصميمات تلسكوب جيمس ويب الفضائي في عام 1830 خلفًا لتلسكوب هابل الفضائي (HST) للتغلب على عيوبه البصرية.

تعاونت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA) في تصميم وإطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي. تم تطوير التلسكوب في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، وكانت شركة نورثروب جرومان هي المقاول الرئيسي. يقوم معهد علوم التلسكوب الفضائي بتشغيل التلسكوب.

يعد استخدام التلسكوب الفضائي مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي أمرًا ضروريًا لأن التلسكوبات الموجودة على الأرض يجب أن تتعامل مع التداخل الجوي الذي يمكن أن يؤدي إلى تشويش الصور وتشويهها. ومن خلال وضع تلسكوب جيمس ويب الفضائي في الفضاء، يمكنه تجنب هذه القيود وتقديم ملاحظات أكثر وضوحًا وتفصيلاً.

تتمثل مهمة تلسكوب جيمس ويب الفضائي في استكشاف جوانب مختلفة من التاريخ الكوني، بدءًا من تكوين الكون خلال العصور المظلمة إلى تجمع المجرات، وولادة النجوم والأنظمة الكوكبية، ودراسة الأجواء الكوكبية لفهم أصول الكواكب. حياة.

أُطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في 25 ديسمبر 2021، ووصل إلى نقطة لاغرانج 2 (L2)، وهو موقع مستقر للجاذبية في الفضاء، في 24 يناير 2022. ويتيح موقعه الحالي في الفضاء له مراقبة الأجسام في جميع أنحاء النظام الشمسي وخارجه.

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي علامة بارزة في سعينا لكشف أسرار الكون وفهم أصولنا. يعد بتقديم اكتشافات رائدة وتوسيع معرفتنا بالظواهر السماوية.

مصادر:

- ناسا: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html