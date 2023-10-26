رؤى جديدة حول أصول انفجارات أشعة جاما التي كشفت عنها دراسة ناسا

في دراسة حديثة أجرتها وكالة ناسا، توصل فريق من العلماء إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بأصول انفجارات أشعة جاما (GRBs). من خلال مراقبة انفجارات GRB الساطعة بشكل استثنائي، والمعروفة باسم GRB 230307A، باستخدام العديد من التلسكوبات الفضائية والأرضية، بما في ذلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، وتلسكوب فيرمي لأشعة جاما الفضائي، ومرصد نيل جيرلز سويفت، اكتسب الباحثون رؤى جديدة حول هذه الظاهرة الرائعة. .

بحثت الدراسة في آثار اندماج نجم نيوتروني، والذي كان بمثابة مصدر الانفجار المسؤول عن انفجار أشعة غاما. ومن خلال الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، تمكن العلماء من الكشف عن وجود عنصر التلوريوم الكيميائي في بقايا الانفجار. يوفر هذا الاكتشاف معلومات مهمة حول تكوين الكيلونوفا التي تشكلت أثناء اندماج النجم النيوتروني.

وشدد المؤلف الرئيسي للدراسة، أندرو ليفان، على أهمية مساهمة تلسكوب جيمس ويب الفضائي في تعزيز فهمنا لتكوين العناصر في الكون. ومن خلال تحديد موقع النجوم النيوترونية المشاركة في الاندماج، كشفت الدراسة أنها كانت تتواجد في مجرة ​​حلزونية تبعد حوالي 120,000 ألف سنة ضوئية عن موقع الاندماج.

في حين أن أحداث الكيلونوفا الناتجة عن اندماج النجوم النيوترونية نادرة ويصعب مراقبتها، فإن نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على طبيعة وخصائص هذه الأحداث. علاوة على ذلك، يقدم البحث أدلة قوية تدعم الفرضية القديمة القائلة بأن العناصر الثقيلة غير الحديد يتم إنشاؤها من خلال اندماج النجوم النيوترونية.

سمح هذا الجهد التعاوني الذي يتضمن تلسكوبات متعددة في الفضاء وعلى الأرض للعلماء بجمع ثروة من المعلومات حول GRB 230307A. تسلط نتائج الدراسة الضوء على الدور التحويلي للتلسكوبات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي والأدوات المستقبلية، مثل تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي، في تعزيز فهمنا للكون، لا سيما من خلال تمكين دراسة الأحداث النادرة مثل الكيلونوفا والعناصر التي تشكلها. ينتج.

الأسئلة الأكثر تكرارا

س: ما هو انفجار أشعة جاما؟



ج: إن انفجار أشعة جاما هو انفجار نشط للغاية يطلق انفجارًا شديدًا من إشعاع أشعة جاما.

س: ما هو الكيلونوفا؟



ج: الكيلونوفا هي النتيجة الانفجارية الناتجة عن اندماج نجمين نيوترونيين، وتتميز بإنتاج العناصر الثقيلة.

س: كيف ساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا في الدراسة؟



ج: لعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا دورًا حاسمًا في الكشف عن وجود عنصر التيلوريوم في بقايا انفجار اندماج النجم النيوتروني، مما يوفر نظرة ثاقبة على تكوين الكيلونوفا.

س: ما الدليل الذي قدمته الدراسة على خلق العناصر الثقيلة غير الحديد؟



ج: قدمت الدراسة أدلة قوية على أن اندماج النجوم النيوترونية هي مصادر محتملة لتكوين عناصر ثقيلة غير الحديد.

س: إلى أي مدى كانت المجرة الحلزونية تتواجد فيها النجوم النيوترونية المشاركة في الاندماج؟



ج: كانت النجوم النيوترونية تقع على بعد حوالي 120,000 ألف سنة ضوئية من موقع الاندماج في مجرة ​​حلزونية.

مصادر:

ناسا – www.nasa.gov