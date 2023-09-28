اكتشف علماء الفلك مجرة ​​جديدة، JWST-ER1، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

اكتشف علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي اكتشافًا مثيرًا - مجرة ​​جديدة تسمى JWST-ER1. هذه النتيجة هي جزء من مسح JWST COSMOS-Web وتم تفصيلها في ورقة بحثية حديثة صدرت في 14 سبتمبر.

JWST-ER1 هي مجرة ​​إهليلجية عملاقة، معروفة بشكلها الدائري وقدرتها على تغيير شكلها بمرور الوقت. وتتوقف عن إنتاج نجوم جديدة في وقت مبكر من حياتها، ويمكن أن توفر دراستها رؤى مهمة حول تطور المجرات.

حدد فريق جامعة ييل، بقيادة بيتر فان دوكوم، دقة JWST-ER1 باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) الموجودة على تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويعد هذا الاكتشاف جزءًا من مشروع أكبر يهدف إلى دراسة مليون مجرة.

ما يجعل JWST-ER1 فريدًا بشكل خاص هو وجود حلقة أينشتاين. تحدث هذه الظاهرة عندما ينحني الضوء على شكل حلقة بسبب عدسة الجاذبية. يمتد مركز حلقة أينشتاين في JWST-ER1 حوالي 1.54 ثانية قوسية.

يقع JWST-ER1 عند انزياح أحمر قدره 1.94 وتقدر كتلته بـ 650 مليار مرة كتلة الشمس. يُعتقد أنه كان موجودًا منذ ما يقرب من 1.9 مليار سنة ويشكل نجومًا جديدة بوتيرة معتدلة.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في JWST-ER1 هو صغر حجمه. على الرغم من حجمها وهدوئها، إلا أنها تشبه المجرات الهادئة الأخرى ذات الانزياح الأحمر المماثل.

يُعتقد أن حلقة أينشتاين في JWST-ER1، والمعروفة باسم JWST-ER1r، قد تم إنشاؤها بواسطة مجرة ​​بعيدة عند انزياح ضوئي أحمر يبلغ 2.98. إنه دائري تمامًا تقريبًا، ولا يظهر أي علامات على تكوين نجم جديد أو مخالفات.

يخطط فريق البحث الآن لعمليات رصد مستقبلية لـ JWST-ER1 للتحقيق في تفاعله مع المجرات القريبة ودوره في تطوير مجموعة مجرية.

مصادر:

- اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجرة ​​جديدة، JWST-ER1، بشكلها الدائري المذهل وحلقة أينشتاين الغامضة. حقوق الصورة: مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا / فليكر / CC BY-NC 2.0

- خادم الطباعة المسبقة arXiv