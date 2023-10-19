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يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن تيار نفاث جديد على خط استواء المشتري

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 19، 2023
يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن تيار نفاث جديد على خط استواء المشتري

لم يقدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورًا مذهلة لكوننا فحسب، بل أعطانا أيضًا رؤى جديدة لنظامنا الشمسي. بالإضافة إلى التقاط صور مذهلة لجيراننا من الكواكب، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مؤخرًا تيارًا نفاثًا عالي السرعة على كوكب المشتري، وهو كوكب اعتقدنا أننا نعرفه جيدًا.

أظهرت الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي العام الماضي تيارًا نفاثًا على كوكب المشتري يبلغ عرضه أكثر من 3,000 ميل ويسافر بسرعة تبلغ حوالي 320 ميلًا في الساعة. فاجأ هذا الاكتشاف الجديد الباحثين، حيث سلط الضوء على حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن سحب ورياح كوكب المشتري.

إن وجود هذا التيار النفاث، الذي يقع فوق خط استواء المشتري، يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول الغلاف الجوي المضطرب للكوكب. ومن خلال تحليل الصور وتتبع ملامح الدوران السريع للكوكب، يأمل العلماء في الحصول على فهم أوضح لأنماط الطقس المعقدة لهذا العملاق الغازي.

ستتم مقارنة ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي للغلاف الجوي لكوكب المشتري مع بيانات من تلسكوب هابل الفضائي للحصول على فهم أكثر شمولاً لأنظمة الطقس على الكوكب. وستساعد هذه المقارنة العلماء على تحديد كيفية تغير سرعات الرياح مع الارتفاع وتوليد مقصات الرياح، وهي تدرجات في سرعة الرياح على مسافات قصيرة.

من خلال دراسة التيار النفاث والعواصف الأخرى في المنطقة، يعتقد الباحثون أن بإمكانهم إنشاء خط أساس للملاحظات المستقبلية وربما التنبؤ بكيفية تغير التيار النفاث في السنوات القادمة.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على قوة تلسكوب جيمس ويب الفضائي ليس فقط في استكشاف الأجزاء البعيدة من كوننا، ولكن أيضًا في الكشف عن عجائب جديدة في جوارنا الكوني.

مصادر:

- اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا أول دليل على وجود الكربون على القمر الجليدي لكوكب المشتري أوروبا بواسطة NASA/JPL-Caltech - نُشر على موقع Space.com في 1 أكتوبر 22

- يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن تيار نفاث عالي السرعة في المنطقة الاستوائية لكوكب المشتري بواسطة وكالة الفضاء الأوروبية/STScI - نُشر على SciTechDaily في 21 أكتوبر 2022

By مامفو بريشيا

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