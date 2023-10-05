JuMBOs: اكتشاف كائنات مقترنة غريبة في الفضاء

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشافًا مثيرًا للاهتمام في سديم أوريون - 42 زوجًا من الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري المعروفة باسم JuMBOs. هذه الأجسام صغيرة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها نجومًا، ومع ذلك فهي موجودة في أزواج ومن غير المرجح أن تكون كواكب مارقة. العلماء في حيرة من أمرهم بشأن كيفية تشكلهم ولماذا يستمرون في الدوران حول بعضهم البعض. ويشير الباحثون إلى أن آلية تشكيل جديدة غير معروفة قد تكون مسؤولة عن إنشائها، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

تم العثور على الأجسام الضخمة وهي تنجرف عبر سديم أوريون، وهي منطقة تشكل النجوم تقع على بعد حوالي 1,344 سنة ضوئية من الأرض. وكانت الملاحظات السابقة من التلسكوبات الأرضية قد ألمحت إلى وجود أجسام غامضة في السحابة الغازية، مما أدى إلى متابعة الملاحظات بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي أكد وجودها.

كشف تحليل هذه الأجسام الغريبة أنها عمالقة غازية، يبلغ عمرها حوالي مليون سنة وتبلغ درجة حرارتها حوالي 1,300 درجة فهرنهايت (700 درجة مئوية). تتألف هذه الأجسام بشكل رئيسي من أول أكسيد الكربون والميثان والبخار، وهي تأسر علماء الفلك بسبب طبيعتها المزدوجة. في العادة، تستغرق النجوم ملايين السنين لتتطور من انهيار سحب الغبار والغاز، وتشكل في النهاية أجرامًا سماوية ضخمة من البلازما. خلال هذه العملية، تتشكل أقراص من المواد المتبقية، والتي يمكن أن تنقسم أحيانًا قبل الأوان وتؤدي إلى ظهور نجم ثانٍ، مما يؤدي إلى إنشاء نظام ثنائي.

ويمثل وجود هذين الجسمين المقترنين، اللذين يتمتع كل منهما بكتلة قريبة من كتلة المشتري، تحديًا للعلماء. وفقًا للفهم الحالي، من المتوقع أن تولد الأجسام الأقل من ثلاث كتل من كوكب المشتري مرتبطة بنجم، مما يجعل من الصعب تفسير كيفية دخول هذه الأجسام في علاقة ثنائية. قد تكون الأجسام الضخمة عبارة عن كواكب مقذوفة، لكن لا يزال من غير الواضح كيف تمكنت من الحفاظ على مدارها الثنائي بعد طردها من نظامها الشمسي الأصلي. والاحتمال البديل هو أنهم يمثلون فئة جديدة من النجوم الفاشلة، لكن غموض حجمها الصغير لا يزال قائما.

باختصار، فإن اكتشاف الأجسام الضخمة في سديم أوريون قد ترك علماء الفلك في حيرة من أمرهم. أثناء بحثهم عن تفسير، يدرس العلماء إمكانية وجود آلية جديدة للتشكل أو مزيج من النظريات الموجودة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث ومراجعة النظراء لتسليط الضوء على هذه الأجسام المزدوجة الغامضة التي تنجرف عبر الفضاء.

مصادر:

- ملاحظات تلسكوب جيمس ويب للمجرات "المستحيلة" في فجر التاريخ قد يكون لها تفسير أخيرًا

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