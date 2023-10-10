لمحة عن الجار الكوني: NGC 346

تم التقاط صورة مذهلة لـ NGC 346، وهي منطقة تشكل النجوم في سحابة ماجلان الصغيرة (SMC)، بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا. يمكن الآن رؤية هذا الجار الكوني المرصع بالنجوم، والذي يقع على بعد 210,000 سنة ضوئية، بتفاصيل غير مسبوقة على شاشات الكمبيوتر لدينا، وذلك بفضل قوة الاتصال بالإنترنت الحديث.

تكشف الصورة عن خصلات ضوئية زرقاء تمثل انبعاثات من جزيئات مثل السيليكات والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، بالإضافة إلى شظايا حمراء تسلط الضوء على الغبار الذي تسخنه النجوم الأكثر سطوعًا والأكثر ضخامة في وسط المنطقة. وحدد علماء الفلك 1,001 نقطة ضوئية في الصورة، معظمها عبارة عن نجوم شابة محاطة بالغبار.

NGC 346 هو جيب صغير نسبيا من الكون مقارنة بمجرتنا، درب التبانة. إن الكميات الأقل من العناصر الثقيلة تجعله موضوعًا مثيرًا للدراسة. يقع في كوكبة الطوقان الجنوبية ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

وخلافا للتوقعات، تكشف صورة تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن كمية كبيرة من الغبار داخل منطقة NGC 346. يتكون الغبار الكوني من عناصر ثقيلة، والتي عادة ما يتم إنتاجها داخل النجوم على مدى فترات طويلة من الزمن ثم يتم إعادة توزيعها من خلال العمليات الكونية مثل الاندماج النووي وانفجارات السوبرنوفا.

ومن خلال دراسة NGC 346، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أفضل لعدد النجوم والنجوم الأولية الموجودة في المنطقة. يمكن لهذه الملاحظات تسليط الضوء على عصر الظهيرة الكونية منذ مليارات السنين عندما بلغت معدلات ولادة النجوم ذروتها في جميع أنحاء الكون وكانت وفرة العناصر الثقيلة أقل، على غرار خصائص NGC 346.

تم التقاط الصورة باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الموجودة على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، مما يسمح لعلماء الفلك بالتحقيق بشكل أعمق في ألغاز هذا الجار الكوني.

المصادر: ناسا