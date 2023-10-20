اكتشاف كوكب المشتري: تلسكوب جيمس ويب يكشف عن صور رائعة لعملاق الغاز

يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا إبهار العلماء باكتشافاته، حيث يقدم هذه المرة صورًا آسرة للغلاف الجوي لكوكب المشتري. باستخدام رؤيته الاستثنائية، كشف تلسكوب ويب عن ميزات لم يسبق لها مثيل والتي فاجأت المجتمع العلمي.

أحد الاكتشافات الرائدة التي حققها تلسكوب جيمس ويب هو التقاط صور تصور تيارًا نفاثًا عالي السرعة يبلغ عرضه أكثر من 4800 كيلومترًا عند خط استواء المشتري. تقدم هذه الصور للعلماء رؤى جديدة حول مناخ وديناميكيات العملاق الغازي. أعرب ريكاردو هويسو من جامعة إقليم الباسك في بلباو بإسبانيا عن دهشته قائلاً: "ما رأيناه دائمًا على أنه ضباب غير واضح في الغلاف الجوي لكوكب المشتري يظهر الآن كمظاهر واضحة يمكننا تتبعها جنبًا إلى جنب مع الدوران السريع للكوكب".

باستخدام أدوات NIRCam الخاصة به، التقط تلسكوب Webb صورًا لكوكب المشتري كل 10 ساعات على مدار يوم كامل لكوكب المشتري في يوليو 2022. وقد أتاحت هذه الصور، التي تم التقاطها بأربعة مرشحات مختلفة قادرة على اكتشاف التغيرات الصغيرة في الميزات على ارتفاعات مختلفة، للباحثين دراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري في بمزيد من التفصيل. علاوة على ذلك، تمكن التلسكوب من الوصول إلى طبقات الغلاف الجوي المرتفعة، والتي تقع على ارتفاع يتراوح بين 25 إلى 50 كيلومترًا فوق قمم سحب الكوكب. تم قياس سرعة التيار النفاث المرصود بحوالي 515 كيلومترًا في الساعة، أي أسرع من إعصار من الفئة 5 على الأرض.

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أكبر وأقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق، جزءًا من مراصد ناسا الكبرى. والغرض الرئيسي منه هو التقاط الضوء وتركيزه، مما يمكّن العلماء من العودة بالزمن إلى الوراء أكثر من أي وقت مضى. يقع تلسكوب ويب عند نقطة L2 Lagrange، على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، ويوفر نقطة مراقبة فريدة لدراسة الأجرام والظواهر السماوية.

هذه الصور الجذابة لكوكب المشتري التي حصل عليها تلسكوب جيمس ويب، بالإضافة إلى قدرة التلسكوب على الرؤية في ضوء الأشعة تحت الحمراء وتعاونه مع تلسكوب هابل الفضائي، سمحت للعلماء باكتشاف وتتبع التيار النفاث لكوكب المشتري لأول مرة. توفر هذه الاكتشافات فهمًا أعمق لديناميكيات الغلاف الجوي لعملاق الغاز وتساهم في معرفتنا الأوسع بالكون.

مصادر:

– ناسا: تلسكوب جيمس ويب الفضائي: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html