رؤى جديدة: الكشف عن تشكيل النجوم المذهل في قلب مجرتنا درب التبانة

تم اكتشاف منطقة غير عادية من تشكل النجوم، يكتنفها غبار كثيف، على بعد 300 سنة ضوئية فقط من الثقب الأسود الهائل الموجود في قلب مجرتنا درب التبانة. بفضل القدرات الرائدة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، تم التقاط هذه البانوراما الآسرة بكل مجدها المتألق.

تُبهر منطقة تشكل النجوم هذه، التي يُطلق عليها اسم "Sagittarius C"، بعرض مبهر لـ 500,000 نجم متلألئ على خلفية من التألق الأزرق الأثيري. جوهرة التاج لهذه الأعجوبة السماوية هي مجموعة من النجوم الوليدة، المعروفة باسم النجوم الأولية، التي تقع داخل كتلة مدمجة، ويمكن رؤيتها على يسار الصورة. ومن بينها نجم ناشئ جمع بالفعل كتلة أكبر بثلاثين مرة من شمسنا، مما يشير إلى مصيره الوشيك كمستعر أعظم في غضون بضعة ملايين من السنين.

تولد النجوم داخل مجموعات من الهيدروجين الجزيئي البارد الكثيف الذي يستسلم لسحب الجاذبية، وينهار على نفسه. هذه العناقيد مغطاة بالغبار البينجمي، مما يساعد على الحفاظ على درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق. في بعض المناطق، يكون الغبار محجوبًا بشكل عميق لدرجة أنه حتى رؤية الأشعة تحت الحمراء الحديثة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي تكافح من أجل اختراق عتامة تلك المناطق. ومع ذلك، تقع داخل هذه السحب الكونية نجوم أولية في المراحل الأولى من التكوين، مثل العنقود الأولي الموضح في هذه الصورة، حيث قامت رياحها بتبديد الغبار الذي يغلفها، كاشفة عن وجودها اللامع.

هذه الصورة الساحرة لـ JWST لـ Sagittarius C، والتي تم فحصها من قبل فريق دولي يدرس تكوين النجوم داخل مركز المجرة، يقودها صامويل كرو، وهو طالب جامعي من جامعة فيرجينيا. يؤكد كرو على الدقة والحساسية الاستثنائيتين لمرآة تلسكوب جيمس ويب الفضائية الضخمة التي يبلغ قطرها 6.5 متر، وهو أكبر تلسكوب فضائي تم إطلاقه على الإطلاق، والذي مكن من اكتشاف العديد من الميزات المكتشفة حديثًا.

أحد الاكتشافات المذهلة هو وجود تدفقات خارجية تنبعث من النجوم الأولية، تشع بتوهج ناري على خلفية سحابة الهيدروجين الجزيئية الغامضة. فوق هذه السحابة الكئيبة توجد نجوم في المقدمة، بينما على طول الحافة السفلية، هناك أقسام مضيئة من وميض الهيدروجين المتأين ببراعة تحت تأثير الضوء فوق البنفسجي القادم من نجوم شابة ضخمة أخرى. على الرغم من أن الدراسات السابقة قد اكتشفت هذا الهيدروجين المتأين، إلا أن النطاق الكبير لهذه المنطقة، الذي يمتد على 25 سنة ضوئية كما التقطه تلسكوب جيمس ويب الفضائي، قد أذهل المجتمع العلمي. يعتزم كرو التعمق أكثر في هذه النتيجة المثيرة للاهتمام والتحقيق في "الإبر" الغامضة التي تخترق الغاز المتأين في اتجاهات عشوائية على ما يبدو.

يقع مركز المجرة على بعد حوالي 26,000 سنة ضوئية منا، وهو هدف آسر لعلماء الفلك الذين يستخدمون تلسكوب جيمس ويب الفضائي نظرًا لتركيزه الرائع في تكوين النجوم. يشترك مركز المجرة في بعض أوجه التشابه مع المجرات التي تشكلت بعد وقت قصير من الانفجار الكبير والتي اكتشفها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، حيث تظهر أكثر سطوعًا مما كان متوقعًا. أحد التفسيرات لهذه الظاهرة هو أنها تغذي نجومًا أكثر ضخامة من المجرات الأقدم.

إن الدراسة المكثفة لمركز المجرة تمكن علماء الفلك من فحص النظريات السائدة حول تكوين النجوم في ظل أقسى الظروف. إنهم يهدفون إلى فهم ما إذا كان من المرجح أن تولد النجوم الضخمة داخل مناطق ولادة النجوم في قلب المجرة أو في ضواحي الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. عادة، تنتج السدم المكونة للنجوم نسبة أعلى من النجوم الأقل كتلة، والمعروفة باسم الأقزام M، مع انخفاض معدل المواليد مع زيادة الكتلة النجمية. وبالتالي، لا يوجد سوى عدد قليل من النجوم الأكثر ضخامة، والتي تبلغ كتلتها مئات أضعاف كتلة شمسنا، داخل مجرة ​​درب التبانة.

هذا النمط، المعروف باسم دالة الكتلة الأولية النجمية (IMF)، يحير علماء الفلك الذين لم يفهموا بعد آليات التحكم بشكل كامل. ومع ذلك، نظرًا للتكوين النجمي المكثف الذي لوحظ في مركز المجرة، هناك احتمال أن يكون صندوق النقد الدولي منزعجًا، مما يفضل تكوين وفرة من النجوم الضخمة. إذا كان هذا صحيحًا، فمن الممكن أن ينطبق أيضًا على المجرات الأقدم. يمكن لصندوق النقد الدولي الأعلى أن يوضح اللمعان الاستثنائي لهذه المجرات، حيث تشع النجوم الأكثر ضخامة الضوء الأكثر سطوعًا.

يقول روبين فيدرياني من معهد الفيزياء الفلكية في الأندلس في إسبانيا: "إن مركز المجرة مكان مزدحم ومضطرب". "هناك سحب غازية مضطربة ممغنطة تشكل النجوم، والتي تؤثر بعد ذلك على الغاز المحيط برياحها المتدفقة ونفاثاتها وإشعاعاتها. "لقد زودنا ويب بكمية كبيرة من البيانات حول هذه البيئة القاسية، وقد بدأنا للتو في البحث فيها."

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) أكبر تلسكوب فضائي تم إطلاقه على الإطلاق. وتشتهر بدقة وحساسية فائقتين، مما يمكّن علماء الفلك من التقاط صور آسرة وجمع بيانات قيمة.

س: كيف تتكون النجوم؟

ج: تتشكل النجوم داخل كتل من الهيدروجين الجزيئي البارد الكثيف الذي ينهار تحت قوة الجاذبية. هذه الكتل غنية بالغبار بين النجوم، مما يساعد على تنظيم درجات الحرارة أثناء عملية تكوين النجوم.

س: ما هو مركز المجرة؟

ج: يشير مركز المجرة إلى المنطقة المزدحمة والمزدحمة في قلب مجرتنا درب التبانة. إنها منطقة تشكل النجوم الهائلة وتعمل بمثابة أرض اختبار لفهمنا لولادة النجوم وتطورها.

س: ما هي دالة الكتلة الأولية النجمية (صندوق النقد الدولي)؟

ج: دالة الكتلة الأولية النجمية (IMF) هي نمط يصف توزيع كتل النجوم في وقت تكوينها. ويكشف عن التكرار النسبي للنجوم ذات الكتل المختلفة ويقدم نظرة ثاقبة للآليات التي تحكم تكوين النجوم.

س: كم يبعد مركز المجرة عن الأرض؟

ج: يقع مركز المجرة على بعد حوالي 26,000 سنة ضوئية من الأرض.