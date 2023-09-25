يكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي منتهكي القواعد الكونية في المجرات المبكرة

قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) رؤى جديدة حول تطور المجرات في الكون المبكر. استخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمراقبة المجرات وسلوكها على مدى 12 مليار سنة. ووجدوا أن هناك مجموعة ثابتة من القواعد تحكم معدل ولادة النجوم، وكتل المجرات، والتركيبات الكيميائية في المجرات عبر التاريخ الكوني. ومع ذلك، يبدو أن المجرات الأولى تتحدى هذه القواعد.

ووفقا لكلوديا لاغوس، الأستاذة المشاركة في جامعة غرب أستراليا، فإن الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة هو أن المجرات القديمة أنتجت عناصر ثقيلة أقل مما كان متوقعا. ولم يتم ملاحظة ذلك من قبل لأن الأدوات السابقة لم تكن قوية بما يكفي لاكتشاف التركيب الكيميائي للمجرات من مثل هذه النقاط البعيدة في الوقت المناسب.

عندما تشكل الكون لأول مرة، كان مليئا بالهيدروجين والهيليوم. ولم يكن هناك سوى عدد قليل من العناصر الأثقل، المعروفة بالمعادن. قام الجيل الأول من النجوم بتزوير هذه المعادن في قلوبها وتوزيعها من خلال انفجارات المستعرات الأعظم. استمرت عملية التخصيب هذه طوال التاريخ الكوني، مما أدى إلى ارتفاع المعادن في المجرات اللاحقة.

ومع ذلك، وجد الفريق أن المعادن في المجرات المبكرة كانت أقل بكثير من المتوقع، حتى مع الأخذ في الاعتبار المستويات المنخفضة المتوقعة بسبب تكوينها المبكر. ويشير الفريق إلى أن هذا التفاوت قد يكون بسبب العلاقة الحميمة بين المجرات المبكرة والوسط بين المجرات، الذي يزود هذه المجرات باستمرار بغاز جديد، مما يخفف من عناصرها الثقيلة.

تتحدى هذه النتائج النماذج الحالية لتطور المجرة والآليات التي تطورت بها المجرات الأولى. وقد نشر هذا البحث في مجلة الطبيعة.

مصادر:

– جامعة غرب أستراليا (بيان)

– الطبيعة (مجلة)