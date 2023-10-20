اكتشاف تيار نفاث عالي السرعة في الغلاف الجوي لكوكب المشتري: ملاحظات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، الذي تديره وكالة ناسا، اكتشافًا رائدًا داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري. باستخدام كاميرته القريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIRCam)، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورًا كشفت عن ظاهرة غير معروفة سابقًا: تيار نفاث عالي السرعة يمتد عرضه لأكثر من 3,000 ميل فوق طبقات السحابة الأساسية بالقرب من خط استواء المشتري. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي المضطرب لكوكب المشتري ويعرض القدرات الرائعة لتلسكوب ويب في دراسة مثل هذه الميزات الجوية.

تم إجراء ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي لكوكب المشتري كجزء من برنامج الإصدار المبكر للعلوم، مع التركيز على التقاط الصور على فترات زمنية مدتها 10 ساعات، أي ما يعادل يومًا واحدًا لكوكب المشتري. وباستخدام مرشحات مميزة، تمكن التلسكوب من تحديد الاختلافات في السمات الجوية الصغيرة على ارتفاعات مختلفة داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

على عكس البعثات السابقة التي فحصت في المقام الأول الطبقات السفلية والأعمق من الغلاف الجوي لكوكب المشتري، يبرز تلسكوب جيمس ويب الفضائي من خلال التعمق بشكل أعمق في طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة. وهذا يسمح لها بدراسة طبقات الغلاف الجوي لكوكب المشتري على ارتفاعات أعلى، على ارتفاع يتراوح بين 15 إلى 30 ميلًا تقريبًا فوق الغطاء السحابي للكوكب. في هذه الصور القريبة من الأشعة تحت الحمراء، تكشف الضبابية ذات المستوى العلوي والتي تظهر عادة كضبابية غير واضحة، عن تفاصيل أكثر دقة، خاصة حول المنطقة الاستوائية.

ويتحرك التيار النفاث الذي تم تحديده حديثًا على كوكب المشتري بسرعة ملحوظة تبلغ حوالي 320 ميلًا في الساعة، أي ضعف سرعة الرياح المستدامة لإعصار من الفئة 5 على الأرض. يقع هذا التيار النفاث عالي السرعة على ارتفاع 25 ميلًا تقريبًا فوق طبقات سحابة المشتري، داخل طبقة الستراتوسفير السفلية، ويمثل موضوعًا رائعًا للدراسة.

لفهم التباين في سرعة الرياح مع الارتفاع ووجود مقصات الرياح بشكل أفضل، قارن فريق البحث أنماط الرياح التي لاحظها تلسكوب جيمس ويب الفضائي على ارتفاعات أعلى بتلك التي اكتشفها تلسكوب هابل الفضائي في الطبقات الأعمق من الغلاف الجوي لكوكب المشتري. أتاحت لهم هذه المقارنة مراقبة تطور العواصف والحصول على نظرة ثاقبة للبنية ثلاثية الأبعاد للسحب العاصفة.

من خلال الجمع بين الدقة الاستثنائية وتغطية الطول الموجي الواسع لـ JWST مع الملاحظات المهمة من تلسكوب هابل الفضائي، تمكن فريق البحث من تحديد وتتبع ميزات السحابة الصغيرة التي كانت بمثابة مؤشرات للتيار النفاث عالي السرعة. قدمت هذه الملاحظات أيضًا سياقًا قيمًا لفهم الغلاف الجوي الاستوائي لكوكب المشتري وعواصف الحمل الحراري التي تحدث بشكل مستقل عن التيار النفاث.

لمزيد من التحقيق في خصائص التيار النفاث، يخطط فريق البحث لإجراء ملاحظات إضافية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. تهدف هذه الدراسة المستمرة إلى استكشاف ما إذا كانت سرعة وارتفاع التيار النفاث تخضع لأي تغييرات مع مرور الوقت.

المصدر: تلسكوب جيمس ويب الفضائي يرصد تيارًا نفاثًا عالي السرعة على كوكب المشتري. (ناسا)