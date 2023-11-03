الغوص في أعماق الكون: تلسكوب جيمس ويب يكشف عن المجرات المخفية

يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا إحداث ثورة في فهمنا للكون. في إنجاز حديث، استخدم علماء الفلك أدوات تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوية لقياس المسافة بدقة إلى ما يقرب من 200 مجرة ​​وعناقيد مجرية تشكلت خلال الأيام الأولى للكون.

تكشف أول صورة تم نشرها علنًا من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي تم التقاطها في 11 يوليو 2022، عن منظر حقلي عميق وآسر يشمل أكثر من 7,000 مجرة. أصبحت هذه الصورة الرائعة بمثابة كنز ثمين لعلماء الفلك، الذين يتوقون إلى كشف أسرار تطور المجرة مع مرور الوقت.

تبرز دراسة رائدة بقيادة كندية كأول دراسة تقيس المسافات المجرية داخل هذه الصورة. وتكشف النتائج التي توصل إليها فريق البحث عن تركيزات هائلة من النجوم التي تقع على بعد 10 مليارات سنة ضوئية من الأرض، مما يقدم لمحة عن الماضي البعيد. تمثل هذه العناقيد المجرية أهدافًا مثالية للدراسات المستقبلية، مما يتيح فهمًا أعمق لتطور المجرات والمجموعات التي تتواجد فيها.

بدأ تلسكوب جيمس ويب الفضائي، المجهز بأدوات قوية، مهمته في ديسمبر 2021، حيث تعمق بشكل أساسي في أعماق الكون للتحقيق في التحولات التي حدثت منذ الانفجار الكبير. على الرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه في فهم الكون المبكر، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة. يهتم علماء الفلك بشكل خاص بظهور الضوء، وتكوين النجوم الأولى، ووقت تكوين المجرات الأولية.

يلعب جهاز NIRISS الكندي (مصور الأشعة تحت الحمراء القريبة ومرسم الطيف بدون شق)، وهو أحد العناصر الأساسية في تلسكوب جيمس ويب الفضائي، دورًا مهمًا في البحث عن المعرفة. يتفوق NIRISS في جمع الأطياف، وهو ما يستلزم التقاط بصمات ضوئية من النجوم والمجرات البعيدة. ومن خلال التحليل الطيفي، يستطيع علماء الفلك تحديد مسافة الجسم من خلال دراسة ظاهرة الانزياح نحو الأحمر، والتي تتميز بتمدد الضوء نحو الطرف الأحمر من الطيف بسبب توسع الكون.

يسلط المؤلف الرئيسي جايل نويروت، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة سانت ماري في هاليفاكس، نوفا سكوتيا، الضوء على أهمية NIRISS في هذه الدراسة. ومن خلال قياس الانزياح الأحمر لمئات المجرات في وقت واحد، تمكن الفريق من توليد رؤى جديدة حول مسافات المجرات وتوسيع آفاق البحث الفلكي.

كما أدى التحقيق إلى اكتشافات إضافية. حدد الفريق ثلاثة أجسام ذات كثافات أعلى مما يمكن توقعه في مجرة ​​واحدة. قد تشير هذه المناطق شديدة الكثافة إلى وجود ثلاث مجموعات مجرية مكتشفة حديثًا تقع على بعد حوالي ثمانية إلى 10 مليارات سنة ضوئية من الأرض داخل العنقود المجري SMACS 0723. علاوة على ذلك، فإن وجود "المجرة اللامعة" داخل إحدى هذه المناطق شديدة الكثافة، والتي تقع على بعد تسعة مليارات سنة ضوئية، يتحدى فكرة كونها كيانًا معزولًا. إن ارتباط المجرة اللامعة بعائلة من المجرات له آثار مهمة على فهم تكوين أول عناقيد نجمية في الكون بعد الانفجار الكبير.

للمضي قدمًا، يخطط الفريق لاستغلال إمكانيات أداة NIRISS خلال السنة الثانية من عمليات الرصد الخاصة بـ JWST. هدفهم هو التعمق أكثر في الهاوية الكونية، والكشف عن المجرات غير المعروفة سابقًا، وعناقيد المجرات، والكثافات المفرطة.

ونُشرت الدراسة الجديدة، التي تسلط الضوء على المشهد الكوني الشاسع، في عدد أكتوبر 2023 من الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

أسئلة وأجوبة

1. ما الذي اكتشفه تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ساعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي علماء الفلك على تحديد المسافة إلى ما يقرب من 200 مجرة ​​وعناقيد مجرية تشكلت في الأيام الأولى للكون. التقطت أدواته القوية صورة تعرض أكثر من 7,000 مجرة، مما يوفر رؤى قيمة حول تطور المجرة مع مرور الوقت.

2. كيف تساهم أداة NIRISS الكندية في البحث؟

يعد NIRISS الكندي (جهاز التصوير بالأشعة تحت الحمراء القريب ومرسم الطيف بدون شق) جزءًا لا يتجزأ من تلسكوب جيمس ويب الفضائي. يتفوق NIRISS في التقاط التوقيعات الضوئية وقياس الانزياح الأحمر للنجوم والمجرات البعيدة. ومن خلال تحليل ظاهرة الانزياح نحو الأحمر، يستطيع علماء الفلك تحديد مسافات مئات المجرات في وقت واحد، مما يوفر معلومات مهمة لمزيد من الأبحاث الفلكية.

3. ما هي الاكتشافات الهامة التي تم إجراؤها في الدراسة الأخيرة؟

وكشفت الدراسة عن مجرات جديدة ضمن مجموعة المجرات SMACS 0723، والتي يقع بعضها على بعد ما يقرب من ثمانية إلى 10 مليارات سنة ضوئية من الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يشير اكتشاف المناطق شديدة الكثافة إلى وجود ثلاث مجموعات مجرية مكتشفة حديثًا داخل العنقود. علاوة على ذلك، فإن ارتباط "المجرة اللامعة" بعائلة من المجرات يتحدى الافتراضات السابقة حول عزلتها ويقدم نظرة ثاقبة حول تكوين أول عناقيد نجمية في الكون بعد الانفجار الكبير.

4. ماذا يمكن أن نتوقع من الملاحظات المستقبلية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ويخطط فريق البحث لاستخدام أداة NIRISS خلال السنة الثانية من ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ومن خلال النظر بشكل أعمق في أعماق الكون، يأمل علماء الفلك في الكشف عن مجرات جديدة، وعناقيد مجرية، وكثافات زائدة، وكشف المزيد من الأسرار حول محيطنا الكوني.