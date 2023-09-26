تظهر دراسة جديدة أن المجرات في الكون المبكر تشبه درب التبانة

قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) رؤية جديدة لظهور المجرات في الكون المبكر. كانت المعتقدات السابقة تشير إلى أن المجرات المتكونة حديثًا، والتي بدأت في الاندماج بعد الانفجار الكبير قبل 13.7 مليار سنة، تفتقر إلى هياكل ملحوظة مثل الأذرع الحلزونية، أو القضبان، أو الحلقات. ومع ذلك، وفقًا للدراسة الجديدة، ربما كانت هذه الميزات الدقيقة موجودة بالفعل منذ 3.7 مليار سنة بعد الانفجار الكبير، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول تكوين المجرة وتطورها.

قام البحث، الذي أجراه علماء فلك من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، بتحليل البيانات الواردة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، الذي يمتلك عينًا غير مسبوقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء والتي تسمح بفحص دقيق للكون المبكر. كشفت هذه البيانات أن المجرات المبكرة كانت لها هياكل محددة جيدًا تشبه مجرتنا درب التبانة، على عكس المعتقدات السابقة.

واستند هذا الاكتشاف إلى تحليل 3,956 مجرة، مما يجعلها أكبر عينة تمت دراستها حتى الآن باستخدام بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي. قام الفريق بتصنيف المجرات على أساس الشكل وصنفها أيضًا على أنها ناعمة أو منظمة. أظهرت المجرات المهيكلة رشقات نارية من تشكل النجوم وعلامات الاندماج مع المجرات الأخرى.

تتحدى نتائج الدراسة الفهم السابق لتطور المجرات، والذي كان يعتمد إلى حد كبير على البيانات التي جمعها تلسكوب هابل الفضائي (HST). في حين أشارت بيانات HST السابقة إلى أن المجرات المبكرة كانت لها أشكال غير منتظمة بسبب عمليات الاندماج، إلا أن الدقة العالية التي قدمها تلسكوب جيمس ويب الفضائي سمحت بإلقاء نظرة أعمق على الهياكل المحددة جيدًا لهذه المجرات.

تشير النتائج إلى أن الهياكل المجرية المحددة جيدًا نسبيًا تشكلت بسرعة أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، وذلك وفقًا لتسلسل هابل، الذي يصنف المجرات بناءً على خصائصها البصرية. ويشير هذا إلى الحاجة إلى أفكار جديدة لشرح كيفية تطور المجرات على مدى العشرة مليارات سنة الماضية.

يضيف البحث، الذي نُشر في مجلة الفيزياء الفلكية، إلى مجموعة المعرفة المتزايدة حول الكون المبكر ويتحدى النظريات الموجودة حول تكوين المجرات وتطورها.

مصادر:

- يرى تلسكوب جيمس ويب الفضائي أن المجرات المبكرة تتحدى "كتاب القواعد الكونية" لتكوين النجوم (تاريخ النشر: 22 سبتمبر، المصدر: Space.com)

– نشرت الدراسة في مجلة الفيزياء الفلكية بتاريخ 22 سبتمبر.