رؤى جديدة حول تكوين النجوم: استكشاف Galaxy M83 باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

يتجلى الجمال الهائل للمجرة M83 عندما يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي الرائد التابع لناسا (JWST) عن مشهد حلزوني مذهل. من خلال الاستفادة من أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI)، يلتقط هذا المرصد الفضائي صورة مذهلة لـ NGC 5236، المعروف أيضًا باسم M83. تقع M15 على بعد حوالي 83 مليون سنة ضوئية، وهي مجرة ​​حلزونية قضيبية قدمت ثروة من المعرفة لعلماء الفلك الذين يسعون إلى كشف أسرار تكوين النجوم.

ما يجعل MIRI الخاص بتلسكوب جيمس ويب الفضائي موردًا قيمًا في هذا المسعى هو قدرته على مراقبة الكون باستخدام الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء. تسمح هذه الستارة من الضوء غير المرئي، بأطوال موجية تتراوح من 5,000 إلى 28,000 نانومتر، لعلماء الفلك باكتشاف الظواهر التي قد لا تكون مرئية في عمليات الرصد البصرية التقليدية. وبالمقارنة، يمتد الضوء المرئي فقط من 380 إلى 750 نانومتر، مما يحد من رؤيتنا للكون.

في هذه الصورة الآسرة، تشير المناطق الزرقاء النابضة بالحياة في مركز M83 إلى مجموعات كثيفة من النجوم، بينما تمتد المحلاق الصفراء الزاهية إلى الخارج، لتعرض مشاتل نجمية حيث تظهر نجوم جديدة. بالإضافة إلى ذلك، توجد بقع من المناطق ذات العلامات البرتقالية والحمراء وفيرة بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهو نوع من المركبات القائمة على الكربون والتي تعد أطوال موجات MIRI استثنائية في تحديدها.

تتوافق دراسة M83 وعمليات تكوين النجوم فيها مع برنامج تعليقات ناسا حول العناقيد النجمية الناشئة خارج المجرة (FEAST). باستخدام MIRI لدراسة M83، يهدف علماء الفلك إلى فهم العلاقة المعقدة بين تكوين النجوم والتغذية المرتدة النجمية داخل المجرات. تشير ردود الفعل النجمية إلى طرد المادة والطاقة مع تطور النجوم. ومن خلال كشف العلاقة بين هذه العمليات، يمكن للعلماء تحسين نماذجهم والحصول على رؤى أعمق حول ولادة النجوم ونموها.

يشمل برنامج FEAST التابع لتلسكوب جيمس ويب الفضائي عمليات رصد لستة مجرات متنوعة، مع كون M83 واحدة من الوجهات الرئيسية لهذا المسعى الفلكي. في السابق، وجهت هذه المبادرة الرائدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي نحو استكشاف M51، وهي مجرة ​​أخرى تحتوي على أدلة قيمة فيما يتعلق بتكوين النجوم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد فضائي ثوري أطلقته وكالة ناسا ولديه القدرة على استكشاف الكون باستخدام تقنيات الأشعة تحت الحمراء المتقدمة.

س: ما هو M83؟

ج: M83، والمعروفة أيضًا باسم NGC 5236، هي مجرة ​​حلزونية قضيبية تقع على بعد حوالي 15 مليون سنة ضوئية من الأرض.

س: ما هو الهدف من برنامج العيد؟

ج: يهدف برنامج التغذية الراجعة في التجمعات النجمية الناشئة خارج المجرة (FEAST) إلى دراسة العلاقة بين تكوين النجوم والتغذية المرتدة النجمية في المجرات.

س: ما هي الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات؟

ج: الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات عبارة عن مركبات كربونية موجودة في الفضاء ويمكن اكتشافها باستخدام أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء التي رصدها MIRI.