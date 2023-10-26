العنصر المكتشف حديثًا الموجود في أعقاب الاصطدام الكوني

كشفت دراسة حديثة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST) عن وجود التيلوريوم، وهو عنصر نادر للغاية على الأرض، في أعقاب اصطدام بين جثتين نجميتين كثيفتين تقعان على بعد مليار سنة ضوئية تقريبًا. يقدم هذا الاكتشاف الرائد رؤى قيمة حول عملية إنشاء العناصر في الكون.

توضح الدراسة التي أجراها أندرو ليفان من جامعة رادبود في هولندا، أهمية تلسكوب جيمس ويب الفضائي في سد الثغرات في فهمنا فيما يتعلق بأصول العناصر الكيميائية. ويقول ليفان إن استكشاف هذه القطع المفقودة أصبح ممكنا بفضل القدرات المتقدمة لتلسكوب ويب.

يعتقد العلماء أن النجوم النيوترونية التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي كانت ذات يوم نجومًا ضخمة عادية كانت موجودة في مجرة ​​قبل الاندماج. وعندما وصل أحد هذه النجوم إلى نهاية عمره وانفجر على شكل مستعر أعظم، طُرد من مجرته وسافر مسافة 120,000 ألف سنة ضوئية. وحذا النجم الثاني حذوه، إلا أن الجسمين ظلا مقيدين بالجاذبية حتى بعد طردهما من مجرتهما الأصلية.

وحدث اندماج النجمين النيوترونيين في كيان واحد بعد مئات الملايين من السنين، حيث وقع هذا الحدث الرائع في 7 مارس من هذا العام. أدى الاندماج الكوني، المعروف باسم كيلونوفا، إلى إنشاء انفجار أشعة غاما (GRB) الذي تم رصده لمدة قياسية بلغت 200 ثانية. أصبح اكتشاف التيلوريوم في الحطام المحيط بالاندماج ممكنًا بفضل ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، جنبًا إلى جنب مع جهود مرصد فيرمي الفضائي ومرصد نيل جيرلز سويفت.

يعزز هذا الاكتشاف الفلكي الجديد فهمنا لتكوين العناصر الثقيلة ويفتح إمكانيات مثيرة للاكتشافات المستقبلية. وكما ذكر بن جومبيرتز، الأستاذ في جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، فإن تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد تجاوز بالفعل التوقعات ولديه القدرة على الكشف عن عناصر أثقل، مما أحدث ثورة في معرفتنا بالكون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد فضائي قوي تديره وكالة ناسا.

س: لماذا يعتبر التيلوريوم نادرا على الأرض؟

ج: التيلوريوم نادر على الأرض لأنه يوجد بشكل أساسي مع الذهب والنحاس والمعادن الأخرى.

س: ما هو الكيلونوفا؟

ج: الكيلونوفا هو حدث فلكي يحدث عندما يصطدم نجمان نيوترونيان، مما يؤدي إلى إطلاق كمية هائلة من الطاقة وتكوين العناصر الثقيلة.

المصدر: [ناسا](https://www.nasa.gov/)