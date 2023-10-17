اكتشف تلسكوب جيمس ويب بلورات الكوارتز النانوية على كوكب خارج المجموعة الشمسية البعيدة

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو أداة مهمة لاستكشاف الفضاء من قبل وكالة ناسا، اكتشافًا رائعًا في السحب عالية الارتفاع للكوكب الخارجي WASP-17 b، والذي يقع على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من الأرض. لأول مرة، تم اكتشاف جزيئات السيليكا (SiO2)، وتحديدًا بلورات الكوارتز النانوية، في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. تلقي هذه الملاحظة الخارقة الضوء على تكوين وخصائص الأجرام السماوية البعيدة.

WASP-17 b هو كوكب خارج المجموعة الشمسية حار يشبه كوكب المشتري، وتبلغ كتلته حوالي سبعة أضعاف كتلة كوكب المشتري. ويتكون غلافه الجوي بشكل رئيسي من الهيدروجين والهيليوم، على غرار كوكب المشتري. لعبت أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بتلسكوب جيمس ويب دورًا حاسمًا في التقاط صور للكواكب الخارجية وتسهيل هذا البحث الرائد. كشف تحليل MIRI عن وجود ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، وبشكل ملحوظ، توقيع الامتصاص المميز لبلورات الكوارتز النقية.

كريستال الكوارتز، المكون من السيليكا، هو عنصر مشترك في جميع الأجرام السماوية الصخرية في النظام الشمسي. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة بلورات الكوارتز النانوية في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. تحتوي البلورات على بنية منشورية سداسية مدببة، ويبلغ حجم كل بلورة 10 نانومتر.

وبينما توقع الباحثون في البداية العثور على سيليكات المغنيسيوم، فإن هذا الاكتشاف يكشف عن المراحل المبكرة لتكوين حبيبات السيليكات على WASP-17 b. ومن المتوقع أن تتطور حبيبات السيليكات هذه بشكل أكبر، ومن المحتمل أن تشكل حبيبات سيليكات أكبر موجودة في الكواكب الخارجية الباردة والأقزام البنية.

تفتح هذه الملاحظة الرائعة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب طرقًا جديدة لدراسة تكوين وتكوين الكواكب والأجرام السماوية في عالمنا. ويتوقع العلماء أن المزيد من التحليل للكواكب الخارجية البعيدة سيوفر رؤى قيمة حول تطور أنظمة الكواكب ويعمق فهمنا لتاريخ الكون.

المصادر: ناسا، مجلة الفيزياء الفلكية، Space.com